Do Prahy přiletělo letadlo s turisty z Dubaje, mělo mezipřistání v Egyptě

Na Letiště Václava Havla přistálo v úterý ráno letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím necelých 200 lidí. Do Prahy dorazil oproti plánu o několik hodin později, původně měl přistát před půlnocí. Po cestě podle údajů serveru Flightradar24 uskutečnil mezipřistání v egyptské Hurgadě.
Krátce po 07:00 pak v Praze přistálo letadlo Smartwings z ománského Maskatu, také na jeho palubě by mělo být zhruba 200 lidí. Zároveň v Praze kolem 7:30 přistál druhý armádní repatriační let vypravený pro Čechy.

Dva muži, kteří letadlem přiletěli, řekli, že se vrátili o tři dny později, ale jinak situaci nepovažují za tak vážnou, jak by se mohla z médií zdát. I když v Dubaji útoky byly, situace je podle nich stabilní a organizačně zvládnutá. Dnešní asi pětihodinové zpoždění pak podle nich bylo dáno omezením provozu na letišti a také tím, že kvůli zajištění bezpečnosti letadlo letělo oklikou a v Egyptě muselo doplnit palivo.

Další z cestujících novinářům řekl, že ohledně komunikace na tom byli nejlépe místní obyvatelé, kteří vše organizačně velmi dobře a rychle zvládli, a to i v případě zásahu letiště v Abú Zabí, od kterého bydlel kilometr a půl daleko a při útocích byl v krytu. Letadlem přiletěli i mladí basketbalisté ve věku 16 či 17 let, kteří byli v Abú Zabí na turnaji. Podle basketbalového agenta Kamila Řeřábka, který byl s nimi, to mladí sportovci zvládli dobře a náročná musela být situace především pro jejich rodiče.

V regionu zasaženém konfliktem odstartovaným sobotním americko-izraelským úderem na Írán se v úterý podle systému dobrovolných registrací Drozd nacházelo asi 6400 Čechů, nejvíc právě v Dubaji. Lety vypravované dopravci využívají zejména lidé, kteří v oblasti byli s cestovními kancelářemi. Již v úterý do Prahy dorazily první lety Smartwings z Ománu a také první první armádní letoun vypravený vládou.

První letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku americko-izraelského útoku na Írán přistálo v Praze v noci na úterý krátce po 02:00. Spoj dopravce Smartwings z ománského Maskatu přepravil rovněž přibližně 200 lidí. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Další letoun s asi 200 cestujícími letěl ze stejné země a přistál v Praze v úterý kolem 9:30.

Kromě toho vláda zajišťuje repatriační lety s využitím armádních letadel. První airbus s asi 40 cestujícími v Praze přistál v úterý kolem 21:00, následovat měl letoun Casa z Egypta a větší airbus z Ománu. Po natankování a výměně posádky se letouny vrátí zpátky pro další české občany v oblasti, řekl v úterý večer novinářům ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristi).

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že vládní repatriační lety jsou určeny primárně pro občany, kteří cestovali bez cestovních kanceláří. To kritizovala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), podle níž by se u repatriací neměly dělat rozdíly mezi individuálními turisty a klienty cestovních kanceláří, ale přednost by obecně měly mít nejzranitelnější skupiny lidí. Macinka dnes uvedl, že stát u repatriací žádné rozdíly nečiní.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily. Konflikt přinesl zásadní komplikace v letecké dopravě nejen v regionu Blízkého východu, tisíce lidí mají kvůli zrušeným či odloženým letům problémy vrátit se do svých domovin.

