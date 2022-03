‚Roky blahobytu skončily.‘ Při vstupu na památky si v nové sezoně připlatíme až o 30 korun

„Musíme si zvyknout na to, že skončily roky blahobytu a že musíme daleko více šetřit. Věřím ale, že díky úpravám cen vstupného tento rok přežijeme,“ uvedla pro portál iDNES.cz Naděžda Goryczková, ředitelka NPÚ. Fungování ústavu ani přes veškeré škrty v rámci „zeštíhlení“ státního rozpočtu napříč všemi resorty není dle ředitelky ohroženo.

Národní památkový ústav také v 17 svých objektech poskytl ubytování pro uprchlíky, nabídl jim 110 lůžek a možnost pracovní výpomoci. Ústav podle ředitelky každoročně využívá velkého počtu sezonních pracovníků – jde třeba o dělnické profese, kde podle ní nemusí být jazyková bariéra a mohly by být pro Ukrajince příležitostí.

Základní vstupné se zvyšuje o deset až 30 korun. „Výše zdražení se liší podle charakteru objektu a lokality, ve které se nachází,“ uvedla Goryczková. Zvýšení se podle ní neprojeví na ceně vstupu pro děti a mládež.

Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. Starší děti a lidé do 24 let loni platili 50 procent z plného vstupného. Nově budou platit 40 procent základního vstupného. „Pro ně se tedy vstupenka nezdraží ani při zvýšeném vstupném,“ uvedla dále Goryczková.

Cena vstupného se také výrazně liší na jednotlivých památkách. Na těch nejvíce exponovaných, jako jsou třeba Lednice, Hluboká nebo Český Krumlov, stojí základní vstupné podle informací na webech 240 korun. Výběrový okruh na Karlštejně, který nabízí historicky nejcennější prostory hradu, stojí 550 korun. Hradní zříceniny jako Krakovec, Točník nebo Žebrák mají nově základní vstupné za 80 až 120 korun.

Ředitelka NPÚ doplnila, že ani očekávané výnosy ze vstupného nepokryjí veškeré výdaje, protože NPÚ vstupuje do nové sezony s vysokými mandatorními výdaji. Způsobují je růst cen energií a služeb například za údržbu a zabezpečení objektů.

„Je to nárůst mandatorních výdajů o 200 milionů korun. Příspěvek od zřizovatele se nám nekrátí ani nenavyšuje, mandatorní výdaje musíme pokrýt vlastními výnosy,“ sdělila Goryczková. „Tyto výdaje nám zatím nijak kompenzovány nejsou,“ doplnila Goryczková.

„Co se týče covidových ztrát, ty se nám zcela pokrýt nepodařilo, ale byly nám částečně kompenzovány navýšením příspěvku ze strany zřizovatele. Nicméně ne v plné výši, takže jsme museli přistoupit k velmi razantním úsporným opatřením,“ doplnila ředitelka. Ke konci minulého roku představovaly ztráty NPÚ způsobené pandemickými restrikcemi zhruba 190 milionů korun.

Připomněla, že počítá s tím, že po dvou letech poznamenaných pandemií se bude turistická sezona rozjíždět jen velmi pomalu. „Budeme rádi za více než čtyři miliony návštěvníků,“ uvedla. Prodloužení sezony ale zatím v plánu není.

„Letos počítáme se standardní sezonou, protože bude otevřeno i přes advent, který minulý rok kvůli covidovým restrikcím nebyl. Ten je u návštěvníků velmi oblíbený,“ uvedla ředitelka NPÚ Goryczková. Nicméně prodloužení hlavní letní sezony nevylučuje, bude prý záviset na zájmu návštěvníků.

Loni státní památky k 19. říjnu navštívilo 3,1 milionu lidí. V porovnání s rokem 2019, který ještě nebyl ovlivněn pandemií, jde o propad o dva miliony návštěvníků. Loňská návštěvnost v hlavní sezoně byla ještě nižší než předloni, kdy památky navštívilo 3,6 milionu návštěvníků. Před pandemií bývala roční návštěvnost i přes pět milionů lidí.

Národní památkový ústav má taktéž bohatou publikační činnost plynoucí z vědecké sféry instituce. „Připravujeme v této chvíli anglickou verzi publikace ohledně české šlechty ve službách evropské diplomacie, která byla v češtině vydána v roce 2018,“ nastínila ředitelka pro iDNES.cz.Před pár měsíci publikovala organizace například knihu o kachlových kamnech.

Návrat ukradeného štítu po 80 letech

„V Jihočeském kraji se na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu dochovalo přibližně dvě stě padesát stojících kamen a několik desítek rozebraných celků uložených v depozitářích. Většina z nich nebyla nikdy publikována. Tato kniha je výsledkem čtyřleté spolupráce historiků umění, archeologa, kamnářů, restaurátorů kamen a archiváře v rámci projektu nazvaného Tradiční řemeslné technologie na záchranu kulturního dědictví a současný životní styl,“ uvedl ústav v tiskové zprávě.

K novinkám na zámcích a hradech patří nová prohlídková trasa na zámku Uherčice, kde se od konce dubna do obnovených prostor objektu budou moci návštěvníci podívat vůbec poprvé od zpřístupnění zámku veřejnosti v roce 1990. Dvě nově přebudované prohlídky přiblíží rodinu Colloredo-Mannsfeldů na zámku Opočno. Za návštěvu stojí též zámek Konopiště, kam byl z USA navrácen renesanční štít ukradený během druhé světové války nacisty.

„Jednání byla složitá a trvala mnoho let, šlo o dialog zejména mezi právníky. Jsem ráda, že po zhruba 80 letech došlo k jeho navrácení na Konopiště,“ uvedla ředitelka Goryczková k navrácení štítu z Filadelfie, kam se dostal skrze amerického sběratele umění, který ho zakoupil v Paříži.