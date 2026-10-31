Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Smutná statistika. Při dovolené v zahraničí zemřelo o 60 procent více Čechů než loni

Autor: ,
  9:18aktualizováno  9:18
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

V letošní letní turistické sezoně zemřelo v zahraničí 185 Čechů, o 72 více než za stejné období loni. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí. V roce 2024 činil celkový počet úmrtí v letní turistické sezoně 155. Více Čechů se letos v sezoně také pohřešovalo, zatímco v roce 2025 šlo o 23 případů, letos o 31. V roce 2024 bylo za léto pohřešovaných 32 českých občanů.

Ministerstvo jako letní sezonu každoročně vyhodnocuje období od 15. června do 15. září. Mezi medializované případy úmrtí Čechů letos patřily především ty českých horolezců a turistů v horách, ať už v Rakousku a na Slovensku, nebo ve Francii a v Itálii. Úmrtí letos řešili i čeští diplomaté a policisté v Chorvatsku, které patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů. Už v první polovině června se u Splitu srazila plachetnice s katamaránem, při nehodě zemřeli čtyři čeští občané.

České zastupitelské úřady se letos v létě zabývaly i ztracenými cestovními doklady, ale i hospitalizacemi nebo zadrženími Čechů v zahraničí. Počty případů ale obsahují pouze ty, o kterých bylo prostřednictvím ambasád a konzulátů vyrozuměno ministerstvo zahraničí. Zadržených Čechů letos česká diplomacie evidovala 362, o rok dříve to bylo 295. Případů českých obětí trestné činnosti v zahraničí bylo za sezonu 277, o sedm více než loni.

Náhradních cestovních dokladů v létě české zastupitelské úřady vydaly 700, v roce 2025 jich bylo 527. Čechů hospitalizovaných v zahraničí, o kterých bylo ministerstvo vyrozuměno ze strany českých občanů či místních partnerů, bylo 141, o dva méně než loni.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.