Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

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  11:51aktualizováno  12:43
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Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
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Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s nehodou, která se stala v pondělí 13. července v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Ten den se poslanec Filip Turek střetl s nemocničním autem na převoz krve.

Policisté dále uvádějí, že zažádali o provedení znaleckého zkoumání. Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba. „Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila mluvčí Eva Kropáčová.

Nehoda Filipa Turka

V uvedený den se na místě odehrál střet osobního vozu Mercedes třídy G s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Toto menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo. Řidičem terénního mercedesu byl poslanec Filip Turek (Motoristé sobě).

Že se vyšetřování týká právě této události, potvrdila redakci iDNES.cz tisková mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Ano, týká se to dopravní nehody ze třináctého na I. P. Pavlova. Jednalo se o sanitní vozidlo, které slouží k převozu krve,“ řekla pro iDNES.cz Kropáčová. Dále doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli za tento trestný čin až rok odnětí svobody.

Redakce iDNES.cz Turka v souvislosti s aktuálním krokem policie oslovila s žádostí o vyjádření. Redakce na jeho odpověď čeká.

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Turek již dříve avizoval, že v případě případného vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil. Zároveň pak uvolnil svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal dokud se věc nevyšetří.

Vyšetřovatelé nyní čekají na vypracování znaleckých posudků z oboru dopravy a zdravotnictví, které mají přesně objasnit průběh a příčiny červencového střetu.

Místo nehody u I. P. Pavlova procházelo v době nehody rekonstrukcí s uzavřenými levými jízdními pruhy, přičemž původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.

Filipa Turka zastupuje advokát Tomáš Maxa, který se specializuje na dopravní právo. V červenci pro iDNES.cz uvedl následující: „Myslím si obecně, že je to přitažené za vlasy. Samozřejmě mohou říct, že hrozí až vězení, ale to je ta nejhorší varianta. Za dopravní nehody se v Česku chodí za mříže spíše v případě, že je to člověk několikrát trestaný nebo způsobí nějakou závažnou dopravní nehodu po požití alkoholu či neposkytne první pomoc.“

Turek opustil post zmocněnce, dokud policisté nehodu nevyšetří

Řidič vozu pro převoz krve podle mluvčí záchranné služby Karla Kirse utrpěl vícečetná poranění v oblasti hlavy a byl následně transportován do traumacentra. Turek následně uvedl, že je muž již doma z nemocnice a má zraněný loket. Poslanec při nehodě zranění neutrpěl.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u poslance Turka negativní a ze srážky vyvázl bez zranění. Samotnou nehodu tehdy pro iDNES.cz komentoval slovy: „Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo shora. Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo. Mrzí mě to.“

Později se Turek rozhodl dát k dispozici svou funkci vládního zmocněnce. „Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek na svém profilu na sociální síti Facebook. I s přiloženým videem psal zpravodajský portál iDNES.cz zde.

Turkovo rozhodnutí dát funkci k dispozici ocenil šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který to označil za „dospělý přístup“. „Sleduji ten lidový soud, který nad Filipem Turkem probíhá od opozice. Všiml jsem si, že Filip Turek se k tomu postavil velmi dospěle. Řekl, jak to bylo. Já se ale opravdu nebudu účastnit žádného lidového soudu, já si počkám až policie vyřkne, jak to bylo,“ reagoval první den po nehodě.

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Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

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