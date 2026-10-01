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Turkova nehoda nebyla trestným činem. Omluvy nečekám, reaguje Macinka

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  13:10aktualizováno  13:29
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Při autonehodě poslance Filipa Turka (Motoristé sobě) v centru Prahy se nestal trestný čin, uzavřeli policisté. Věc postoupili k projednání možného přestupku obou účastníků. „Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulost silničního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

KRIMI

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Policejní mluvčí Eva Kropáčová pro iDNES.cz ukončení prověřování nehody poslance potvrdila. „Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno,“ uvedla.

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
27 fotografií

Doplnila, že dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulost silničního provozu, a to ze strany obou účastníků nehody.

Podle Kropáčové policisté případ předali správnímu orgánu městské části Praha 2. Ten případ znovu prošetří. „S postupem i závěrem šetření policejního orgánu byl seznámen dozorující státní zástupce, který k němu neuplatnil žádné námitky,“ doplnila mluvčí.

„Dopadlo to jako ve všech předchozích případech, kdy byl Filip Turek v médiích rovnou odsouzen. Myslím si, že lidí, kteří by se mu měli hluboce omluvit, za posledních pár měsíců značně přibylo, ale že by se jediný z nich našel a udělal to, bohužel neočekávám,“ napsal pro iDNES.cz ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Nehoda se stala v pondělí 13. července na křižovatce u náměstí I.P. Pavlova v Praze. Tehdejší vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal se tam v osobním vozu Mercedes třídy G střetl s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo.

Turek tehdy pro iDNES.cz sdělil, že ho nehoda mrzí. O vážnou nehodu se ale podle jeho slov nejednalo. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun.

Reakci poslance k policejním závěrům redakce iDNES.cz shání.

Turkovi se nic nestalo, řidič utrpěl zranění a převezli ho do traumacentra s vícečetnými poraněními. Policie v minulosti uvedla, že dopravní značení na místě bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány.

Turek se následně vzdal své funkce vládního zmocněnce, dokud policie nehodu nevyšetří. Po srážce také uvedl, že jestliže by policisté požádali Sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání, poslaneckou imunitu by nevyužil. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v reakci na nehodu uvedl, že Turek nebude do vyšetření nehody navštěvovat zasedání vlády.

Na sociálních sítích se záhy začaly šířit záběry z bezpečnostních kamer, které zaznamenaly Turkovo vozidlo při předjíždění kolony odbočovacím pruhem. Turek pak naznačoval, že strhnutím svého vozu doprava zachránil druhému řidiči život.

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