Hluk z polského dolu Turów opět nepřekročil limity, potvrdila říjnová měření

Autor: ,
  13:34
Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních znovu nepřekročil v Česku hygienické limity. Páté letošní měření v první polovině října potvrdilo výrazné snížení hlukové zátěže, která ukázala už předchozí měření v září. O výsledcích monitoringu ve čtvrtek informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu.

Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu.
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu.
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu.
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu.
19 fotografií

V minulosti měření vždy odhalila nějaké překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací.

„Výsledky pátého letošního měření potvrdily, že v dotčených obcích nedochází během noční doby k překračování stanovených hlukových limitů. Jsem rád, že monitoring pokračuje. Je pro nás klíčový, protože umožňuje dlouhodobě a transparentně sledovat vliv těžby v Turówě na kvalitu života obyvatel na české straně hranice,“ okomentoval výsledky náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (SPOLU).

Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila od 6. do 13. října vždy od 22:00 do 6:00 následujícího dne.

Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků.

Turów: když je soused sousedu vlkem.
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující těžbě a rozšiřování dolu. V některých obcích se ztratila voda ze studní, jinde vadí hluk a prach.
Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující těžbě a rozšiřování dolu. V některých obcích se ztratila voda ze studní (Václavice), jinde vadí hluk a prach (Uhelná).
Elektrárna Turów
19 fotografií

Z výsledků pátého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že nebyla překračována mezní hodnota 40 dB. Průměrná hodnota akustického tlaku za období byla podle Trdly v Uhelné 35,9 dB a v Oldřichově na Hranicích 33,5 dB. V Uhelné byl hluk proti předchozímu měření v září o něco vyšší, v Uhelné naopak přístroje zaznamenaly další pokles. Při předchozím kole v září naměřili v Uhelné 34,2 dB a v Oldřichově 35 dB.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl chce postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.

Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, Česko ale požaduje po Polsku další opatření, která zabrání odtékání podzemní vody.

Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (849 mil. Kč) šlo na účet Libereckého kraje do „Fondu Turów“.

Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.