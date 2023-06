Tušlovi za nebezpečné vyhrožování hrozí osm měsíců vězení, zbylým dvěma za výtržnictví podmínky. Všichni tři odmítli vinu.

Stejně jako minulý týden v případě jednání s Janou Peterkovou, které byla pravomocně potvrzená dvouletá podmínka s tříletou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy, k jednání dorazily desítky podporovatelů mužů. Při soudu Peterkové se dav jejích příznivců vlámal do soudní síně. Vedle justiční stráže zasahovala i policie. Dva lidé byli zadrženi.

K účasti na středečním soudu je na Facebooku vyzval neúspěšný uchazeč o prezidentskou kandidaturu Pavel Zítko.Ten má být předvolán jako svědek, stejně jako Peterková, která rovněž k soudu dorazila.

„Ne, dneska mě nevyhodili, dneska jsem svědek,“ řekl Zítko při odchodu ze soudní síně.

Podle něj by Kubek s Flegrem měli být na místě obžalovaných. „Měli by sedět jako obžalovaní z masových vražd a genocidy u vojenského tribunálu. Čas ale ještě nenastal. Nepočítám, že by tito zbabělci dorazili,“ řekl Zítko ve videu.

Soudní síň byla na rozdíl od přelíčení s Peterkovou hlídaná zhruba šesti členy justiční stráže, uvnitř čekali na zúčastněné těžkooděnci. Soud se momentálně dívá na videa, na kterých je zaznamenané údajné obtěžování. Kromě tří mužů na nich figuruje i Peterková.

Ta spolu s Tušlem na jednom záznamu jsou čtyři dny před Vánoci před domem Kubka. Sama Peterková šéfa České lékařské komory označuje za Mengeleho.

„Opět jsem neviděl tu zbraň, se kterou jsem údajně pronásledoval Kubka. Neztotožnuju se s tím, co dělá pan Čermák s paní Peterkovou, to urážení a tak. Nikdy jsem nikoho nepodněcoval. Nedotýká se to ani Čermáka, ani Peterkové, ale mě. Psychicky je vězení strašně vyčerpávající, já nic nedělal, nechápu, proč za to trpím já,“ vyjádřil se k videu Tušl.

Poslední z obžalovaných mužů, Zdeněk Masár, dorazil pozdě. Bez problému byl vpuštěn do síně.

Pouštěly se i zvukové nahrávky, v nichž někdo Kubkovi vyhrožuje. Někteří z podporovatelů, co se do síně dostali při zvukových záznamech komentovali, že na nahrávkách není Tušl. „Buďte ticho, aby nás nevyhodili!“ napomínal je jeden z nich. Sám Tušl se rozčiloval, že to není on a že je to komedie.

Tušl se podle obžaloby mezi listopadem 2021 a lednem 2022 snažil s Kubkem vynutit kontakt. Čekal na něj před domem, kde bydlel, zvonil na něj a domáhal se jeho přítomnosti, aby mu mohl pokládat otázky ohledně očkování proti covidu-19. Na Kubka čekal také před jeho pracovištěm, volal mu do ordinace.

Jeho jednání prostřednictvím Facebooku sledovaly podle státní zástupkyně stovky lidí. Tušl je podle spisu vyzýval, aby Kubka také kontaktovali. Cílem bylo podle obžaloby vybírat od lidí peníze. Někdy se jednání účastnil i Čermák, v tomto bodě obžaloby však viněn není.

Podle Flegra trojice není nebezpečná

Flegr už v případu před soudem v březnu vypovídal, že na něj muži spolu s dalšími lidmi před jeho domem vyčkávali zhruba třikrát a křičeli na něj urážky.

„Byla tam hrstka lidí. Tušl byl ten hlavní, který natáčel, snažil se získat videozáznam a nakrmit veřejnost zajímavým obrazovým záznamem. Objevili se tam lidi v tom jednom týdnu třikrát, nejsem si jistý, jestli to byla stejná parta,“ vypověděl Flegr.

8. března 2023

Flegr dodal, že si nemyslí, že trojice je nebezpečná, a dalších útoků z jejich strany se neobává, s čímž Tušl s Čermákem souhlasili.

Není to poprvé, co Tušl s Čermákem stanuli před soudem. Na konci loňského roku dostali pravomocné tresty za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích.

Tušlovi odvolací soud uložil desetiměsíční vězení, Čermákovi desetiměsíční podmíněný trest. Muži se dopustili trestných činů hanobení národa a podněcování k nenávisti. Tušl byl také v lednu pravomocně odsouzen na 15 měsíců za vyhrožování zabitím strážníkovi a vydírání ženy, která na sociálních sítích archivovala a rozkrývala jeho dezinformace.