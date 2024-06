„Hospodské kecy, jste jako Chamberlaine,“ padlo v předvolební debatě. Za co Vondra pochválil Babiše?

Debatující se shodli na tom, že napadené zemi je potřeba pomáhat, liší se ale ve způsobu, kterým to provést. „Musíme navázat na úspěšnou muniční iniciativu České republiky,“ uvedl pirátský lídr do eurovoleb Marcel Kolaja, jakou podobu by podpora měla mít. S odkazem na zdroje z Kyjeva doplnil, že „Ukrajina potřebuje až 200 tisíc kusů munice měsíčně“.

„Strategie Západu zkrátka nemůže vést k míru,“ oponoval lídr kandidátní listiny hnutí SPD Petr Mach, který by rád inicioval diplomatická jednání. „Putin si o naší iniciativě přečetl a řekl si, že i on má tolik kusů munice. Nevím, kolik lidí to má zabít,“ doplnil Mach, který již jednou v Evropském parlamentu zasedal, ovšem za Svobodné.

Podle Macha nelze plánovat vojenské dodávky na 5 let dopředu. Tím reagoval na iniciativu Pirátů, kteří v úterý vyzvali k tomu, aby se nový Evropský parlament hned na začátku svého mandátu jasně zavázal k podpoře Ukrajiny na tak dlouho, jak to bude potřeba, a podtrhl to konkrétními kroky – mezi jinými právě dodávkami munice.

Dle lídra kandidátní listiny Sociální demokracie, bývalého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, zaznívá mnoho slov, ale koná se málo činů. „Náš postoj je značně ovlivněn historickým děním z roku 1938 (mnichovský diktát – pozn.red.), ale podívejme se na fakta,“ sdělil Zaorálek. „Neustále něco Ukrajincům slibujeme. Munici, vstup do NATO, do EU, ale co jsme dodali? Současná situace na Ukrajině je špatná,“ doplnil.

Následně citoval prezidenta USA Joea Bidena, který dle Zaorálka v nedávném rozhovoru pro jednu z amerických televizních stanic sdělil, že nebude podporovat vstup Ukrajiny do NATO. „Měli bychom si s Ukrajinci sednout a říct jim, že nevyrábíme tolik munice, kolik potřebují. Jinak je taháme za nos,“ míní Zaorálek.

„Podpora není tak velká, jak bych si přál,“ reagoval na Zaorálka Kolaja s tím, že to ale je argumentem pro to podporu navýšit, nikoliv zastavit. „Pád Ukrajiny znamená genocidu Ukrajinců,“ sdělil Kolaja.

Podle lídryně kandidátní listiny koalice Stačilo! Kateřiny Konečná (předsedkyně KSČM) by se nově zvolení europoslanci měli spíše zavázat k tomu, že budou usilovat o mír. „Česká vláda neudělala žádný krok k míru, dělá přesný opak,“ sdělila současná europoslankyně, která obhajuje své křeslo.

„Sehnat munici je samozřejmě těžké, zanedbávali jsme vojenský průmysl,“ uvedla Danuše Nerudová, lídryně kandidátní listiny hnutí STAN.

„Hnutí ANO je pro podporu Ukrajiny. Pokud ale naši občané neustále čtou, že munice, kterou jim dodáváme, je nekvalitní a zároveň vláda nechce občanům sdělit, kolik peněz ta munice stála, tak to ničemu nepomáhá,“ uvedla svůj názor lídryně kandidátní listiny hnutí ANO, exministryně Klára Dostálová.

„Zaorálek dává hospodské rozumy a Mach mluví jako někdejší premiér Velké Británie Neville Chamberlaine (premiér, který za Spojené království podepsal mnichovskou dohodu – pozn.red.),“ reagoval na své předřečníky lídr kandidátní listiny koalice Spolu Alexandr Vondra.

Munici prý viděl a označil ji za velmi kvalitní. „Česká vláda na jedničku drží pevný postoj na podporu Ukrajiny,“ sdělil Vondra. Pochválil lídra opozice Andreje Babiše (ANO) za to, že považuje odvetné údery Ukrajiny na území Ruska za legitimní v rámci obrany před agresorem. „Státotvorný výrok,“ chválil Vondra.

Bývalí ministři a dlouholetí oponenti Alexandr Vondra (ODS) a Lubomír Zaorálek (Socdem – strana, která se dříve jmenovala ČSSD) se nyní opět střetávají. Děje se tak v předvolebních diskuzích, neboť oba jsou lídry kandidátních listin svých subjektů. Vondra vede ODS v rámci koalice Spolu. Na snímku debata pořádaná portálem iDNES.cz.

Diskutující následně pokračovali tématem migračního paktu. „Není pravda, že tu příchozí dostanou vše zdarma. Musíme umět vysvětlit, že jim zde pšenka nepokvete,“ uvedla Konečná. Velmi kritický byl i Mach. „Státy EU, které mají mořskou hranici, potřebují ozbrojené čluny, aby ji uhlídaly. Stejně jako si třeba my střežíme náš vzdušný prostor,“ uvedl. Zástupce SPD míní, že když bude v Evropském parlamentu většina pro zrušení migračního paktu, tak se zruší. Někteří jeho konkurenti mu spílali, že balamutí veřejnost.

Finanční pomoc je výpalné, míní Vondra

Podle Nerudové nelegální migraci nechce nikdo. „Nyní má Evropa otevřené dveře kvůli předchozí vládě, která nevyužila možnost cokoliv udělat,“ uvedla. Současnou podobu migračního paktu hodnotí Nerudová jako nedostatečnou. Pakt za ČR – do kterého počátkem tohoto týdne Nerudová vstoupila – vyjednával ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „V paktu nejsou kvóty,“ odpověděla Nerudová na otázku moderátora, zda: „něco, co se tváří jako kvóta, nemůže být kvóta“.

„Jde o úsměvné slovíčkaření,“ reagovala na Nerudovou Dostálová, podle které je současná podoba pozvánkou pro migranty. Lídryně kandidátky hnutí ANO se prý obává, kolik migrantů v nadcházejících letech do Evropy dorazí.

„Pakt řeší jen problém jižních států,“ zhodnotil legislativu odsouhlasenou Evropským parlamentem Vondra. Má za to, že je nutné, aby pakt nebyl pozvánkou pro migranty. „Nemám problém s tím nazvat finanční pomoc – tedy jednu ze tří variant řešení, které v rámci povinné solidarity pakt nastoluje – výpalným,“ sdělil Vondra s tím, že finanční pomoc by měla mít jasný strop, aby Evropa neustále nepřijímala další a další uprchlíky, přičemž státy budou dál a dál platit. „Mně ten termín přijde nepřiměřený a nevhodný,“ reagoval na Vondru Kolaja.

Debaty se oproti pozvánce neúčastnil kandidát Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek. „Po důkladném zvážení jsem se rozhodl zrušit svou účast ve všech debatách před volbami, a tím učinit první krok ke zklidnění napjaté situace,“ stojí v tiskové zprávě hnutí Přísaha, kterou subjekt zaslal novinářům. Oznámení hnutí Přísaha, že se Turek posledních debat nebude účastnit jeho konkurenti nijak nekomentovali. Stažení Turka přišlo ve chvíli, kdy kvůli odkazům na fašistické hnutí a nacistické symboly čelí silné kritice. Snímky, z nichž na jednom je zachycen se zdviženou pravicí, se již zabývá policie.