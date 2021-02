Tváří vlády v boji proti epidemii by podle Babiše mohl být Smejkal, ten o tom ale slyší poprvé

Praha Vláda potřebuje novou tvář, která by o epidemii koronaviru mluvila k veřejnosti, a tou by mohl být epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v rozhovoru, který večer odvysílala televize CNN Prima News. Smejkal Primě napsal, že o tom slyší poprvé.

Babiš připustil, že lidé berou vyjádření představitelů vlády ohledně epidemie s rezervou. Není podle něj role premiéra ani ministra zdravotnictví, aby vyprávěli o koronaviru a opatřeních proti šíření nákazy. „Potřebujeme nějakou novou tvář na epidemiologická opatření, jako byl Prymula minulý rok,“ řekl premiér. „Myslím si, že pan Smejkal by byl dobrá tvář,“ dodal. Uvedl také, že by byl rád, aby se Smejkal připojil k vládní radě pro zdravotní rizika.



Smejkal by se podle Babiše měl podílet na opatřeních proti epidemii. „Měl by podle mého názoru být k dispozici ministerstvu zdravotnictví, protože v této chvíli tam není žádný epidemiolog, který je nějaká tvář, kterou vidíme stále v televizi,“ uvedl premiér. Ke koronaviru se v médiích často vyjadřuje epidemiolog Roman Prymula, který byl loni na podzim zhruba měsíc ministrem zdravotnictví a skončil v tomto týdnu jako Babišův poradce poté, co se jako divák zúčastnil fotbalového zápasu v den, kdy doporučoval zpřísnit opatření proti šíření nákazy.



Podle Babiše by Smejkal neměl post premiérova poradce jako Prymula, měl by ale velice úzce spolupracovat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), který není epidemiolog. Blatný by měl také podle premiéra najít další lidi, aby posílil svůj expertní tým. Babiš se vyslovil i pro sloučení tří skupin, které na ministerstvu zdravotnictví radí s postupem proti koronaviru. Epidemiologická skupina by se podle premiéra měla spojit s laboratorní a klinickou skupinou. „Podle mě to všechno patří dohromady,“ řekl Babiš.

Premiér se vyhnul odpovědi na otázku, zda Smejkala ohledně jeho možné nové role oslovil. „My diskutujeme,“ řekl jenom. Smejkal o ničem takovém neví. „Slyším to poprvé. To je můj komentář,“ napsal televizi. Smejkal vedle IKEM působí také jako externí poradce Iniciativy Sníh, která mimo jiného usiluje o zmírnění dopadů pandemie covidu-19 v České republice.