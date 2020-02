Tvrdík je po cestě s Mynářem do Číny doma v karanténě, čeká ho další test na koronavirus

Praha Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík je po návratu z Číny, kam tento týden doprovázel prezidentského kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, v domácí karanténě. Napsal to v sobotu na twitteru. Za dva týdny absolvuje opakovaný test na nový koronavirus.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ve čtvrtek uvedl, že Mynář, Nejedlý i Tvrdík byli po návratu z cesty do Číny testováni s negativním výsledkem. Na dotaz ČTK ohledně dalších okolností jejich testů nechtěl v sobotu reagovat.



Pokud se lidé podle úřadů vrátí z oblastí, kde se šíří koronavirus, ale nemají příznaky, rozhodne krajská hygienická stanice preventivně o jejich dvoutýdenní karanténě. Testovat se mají lidé, u kterých se příznaky nemoci COVID-19 objeví. Ovčáček v pátek uvedl, že Mynář, Nejedlý a Tvrdík symptomy neměli. „Navíc v ČLR postupovali dle místní situace. Plně se řídí radami lékařů a nyní již nejsou v nemocnici,“ napsal ČTK Ovčáček.



Nemate pravdu. Jsem izolovan sam, nejsem v kontaktu s nikym jinym, ani s rodinou. I v Cine jsem se ridil prisnymi pravidly, o kterych jsem se nechal dopredu poucit lekari. Za vyjadreni podpory dekuji. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 29, 2020

Tvrdík reagoval na twitteru na výtku odborníka na cestovní medicínu Rastislava Maďara, který uvedl, že by při ochraně zdraví populace měla základní pravidla platit pro každého. „Zejména pokud jde o nejvíc rizikovou zemi (Čínu) a hrozbu importu k nám. A za druhé, test udělaný příliš brzy po expozici může být falešně negativní,“ uvedl lékař. Doporučil také test zopakovat s odstupem času.

Šéf Slavie s jeho slovy souhlasil. „(Pravidla) musí platit pro každého a nikdo přece netvrdí opak. Proto jsem nyní v domácí karanténě. 12. března druhý test,“ napsal. Dodal, že je v izolaci a není v kontaktu ani s rodinou. „I v Číně jsem se řídil přísnými pravidly, o kterých jsem se nechal dopředu poučit lékaři,“ dodal.

Mynář jednal v Číně s vicepremiérem Chu Čchun-chuou o české humanitární pomoci. Devět tun materiálu, který zahrnuje respirátory, ochranné pomůcky jako brýle, rukavice, kombinézy a dezinfekční prostředky dopraví do Číny speciál české armády. Materiál do letadla, které by mělo z ČR odletět v neděli, shromáždily kraje, města, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Již dříve do Číny zamířila oficiální státní pomoc ČR.

Vláda o cestě Mynáře, Nejedlého a Tvrdíka předem nevěděla. Premiér Andrej Babiš v pátek novinářům řekl, že se o ní dozvěděl z médií.