Tvrdý brexit zvládneme, tvrdí Hamáček. Babiš chce vyčkávat, i podle Petříčka jsou na tahu Britové

PRAHA Klíčové hlasování britské dolní komory v úterý neuniklo pozornosti českých politických špiček. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) musí nyní EU počkat, s čím přijdou Britové. Míč na straně ostrovanů nyní vidí i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Porážka Mayové přiblížila možnost tvrdého brexitu, na který je Česko podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) připravené.

Evropská unie musí podle českého premiéra Andreje Babiše vyčkat, jaký další postup zvolí Británie poté, co v úterý tamní parlament odmítl návrh dohody o vystoupení země z unie. Před zahájením dnešního programu návštěvy v Bangkoku Babiš novinářům řekl, že nejistota je nepříjemná. Premiérka Theresa Mayová podle něj zaznamenala nejhorší prohru v historii britského parlamentu.

„Doufám, že britští politici budou odpovědní a nakonec to dopadne dobře, že bude nějaká jasná dohoda. Divoký brexit by znamenal chaos,“ řekl Babiš a připomněl, že český kabinet poslal před týdnem do parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že by Británie vystoupila z EU bez dohody.



1/2 Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z Unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení. https://t.co/zDtTOaOehv — Tomáš Petříček (@TPetricek) 15. ledna 2019

„Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení,“ napsal na Twitteru český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Osobně by chtěl, aby Spojené království zůstalo členem EU, ale dohoda o brexitu byla nejméně špatným řešením, uvedl. „Míč je nyní na britské straně, která musí říci, co dál. Česko je připravené na všechny scénáře,“ dodal.



Stejně to vidí také jeho stranický šéf a ministr vnitra Jan Hamáček. Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí, napsal Hamáček. „Ve čtvrtek jednám se zástupci parlamentních stran, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR,“ napsal místopředseda vlády.

Dnešek nemá vítěze, zní od českých europoslanců

Především jako další prohloubení nejistoty vidí situaci na Britských ostrovech čeští zástupci v Evropském parlamentu. „Dnešek nemá žádné vítěze. Odchod Británie je už skutečně za dveřmi a po dnešním výsledku hlasování jsme opět na samém začátku. Nyní jsme v situaci, kdy nikdo z nás netuší, jakým směrem se bude vývoj dále ubírat a zda má Velká Británie vůbec nějaký plán,“ uvedla poslankyně Martina Dlabajová (ANO). Stejně jako její kolegyně Dita Charanzová (ANO) se obává následků odchodu Británie z EU bez dohody.



„Brexit bez dohody by byl každopádně nejhorší možnou cestou, cestou chaosu a nejistot pro občany i byznys. S Velkou Británií bychom měli horší obchodní vztahy než třeba s Tureckem. Důsledky bychom pocítili všichni, pro Česko je Británie jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů ve světě,“ uvedla v komentáři zaslaném ČTK Charanzová.

Nezávislý Pavel Telička považuje hlasování britských poslanců za další krok k tvrdému brexitu. „Přestože jsem dlouho zůstával optimistou, je načase si přiznat, že je brexit bez dohody, který by výrazně poškodil Velkou Británii i EU, stále reálnějším scénářem,“ napsal na twitteru Telička. Dodal, že je nutné se intenzivně připravovat na nejhorší, aby byly škody co nejnižší.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná odmítnutou dohodu, kterou vyjednala s EU premiérka Theresa Mayová, považuje v nynější situaci za jedinou možnou, i když ne zcela ideální. „Tak drtivá prohra však ohrožuje jak pozici premiérky, tak vše, co již bylo dohodnuto. Zdá se, že jsme opět na samém začátku, a to znamená prohlubování nejistoty, což se bohužel silně dotkne Čechů a českých podniků spolupracujících s Velkou Británií,“ uvedla europoslankyně.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na twitteru poznamenal, že Mayová dostala lekci pro slabé politiky. Výsledek hlasování pak vnímá jako potvrzení brexitového chaosu. Podobně to vidí i jeho kolega Jiří Pospíšil (TOP 09).

„Nejistota způsobená referendem o brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude bohužel pokračovat,“ uvedl Pospíšil. „Klíčovým teď bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR,“ dodal.