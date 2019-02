‚Ty nevíš, na koho blikáš?!‘ Důstojník se musí znovu hájit, soud se má zaměřit na šoférovu modřinu

PRAHA Pro odstaveného důstojníka plzeňské zásahové jednotky Vladimíra Slavotínka se nadcházející čtvrtek rozjede další kolo jeho soudního příběhu. Policista skončil na lavici obžalovaných kvůli excesu při zákroku, během něhož se obořil na šoféra, vulgárně ho napadl a podle obžaloby ho inzultoval. První soudní instance ho sice prakticky očistila, ale po stížnosti žalobce se jí kauza vrátila zpět. Server Lidovky.cz získal rozhodnutí odvolacího soudu.

Všeobecně známá konfrontace mezi řidičem Josefem Vávrou a Vladimírem Slavotínkem se odehrála předloni v září v Plzni. Předcházelo jí napětí na silnici, kdy Vávra problikl neoznačený policejní vůz. Ve zúžené části vozovky na něj navíc třikrát najel, jak později uvedl soudní znalec. V autě vedle Slavotínka seděl i jeho nadřízený, šéf plzeňské zásahovky Josef Němec. Po krátkém pronásledování šoférovi na křižovatce zablokovali cestu, aby incident vyřídili.

„Fyzicky jej napadl tak, že jej nejméně jednou rukou udeřil do hlavy či ruky a snažil se mu vyrazit mobilní telefon. (…) Chytil jej kolem krku do tzv. kravaty, snažil se jej vytáhnout ven z vozidla, přitom mu vytrhnul mobilní telefon, který pohodil na přístrojovou desku vozidla,“ popsal žalobce Jiří Richtr jednání Slavotínka. Před údajným napadením začal rozhovor s Vávrou výkřikem: „Ku*va, ty kun*o, ty nevíš, na koho blikáš?!“

Loni v září však důstojník odešel od Okresního soudu Plzeň-město prakticky očištěný. Soudkyně Lucie Bočková se jen vymezila vůči jeho vulgaritám, které jsou však v jejích očích nejvýš kázeňským přestupkem. Proto kauzu předala k vyřešení plzeňskému krajskému ředitelství. Údajné násilí ze strany Slavotínka podle soudkyně nedoložily žádné důkazy, samotného šoféra shledala nedůvěryhodným.

„Ve světle provedeného dokazování se líčení události poškozeným jeví být od počátku do konce příliš dramatické, přehnané. (…) Soud si toto vysvětluje tím, že svým tvrzením prokazatelně věřil a byl o jejich pravdivosti přesvědčen,“ napsala soudkyně Bočková v rozhodnutí. Nicméně její závěry neobstály před plzeňským krajským soudem, jenž jí loni v prosinci poslal případ zpět.

‚Videozáznam dokládá, že to neodpovídá pravdě‘

Krajská instance soudkyni vytkla, že se nevypořádala s výpovědmi několika svědků. Podle jejich vzpomínek k inzultaci došlo. „Státní zástupce ve stížnosti poukázal na výpovědi svědků Ivany G., Otakara P. a Pavla M., kteří sice neviděli žádné údery, ale sledovali obžalovaného, jak byl nakloněn do vozidla, a viděli pohyby, které naznačovaly, že docházelo k násilí,“ stojí v soudním rozhodnutí, které server Lidovky.cz získal a na něž upozornil deník Právo.

Výpovědi svědků zaujaly krajský soud o to víc, že důstojník v průběhu soudního líčení aktivní pohyby směrem k Vávrovi zamlčel. Soudkyně Bočková výpověď Ivany G. shodila jako nevěrohodnou, další nevzala v úvahu. Podle krajské instance v tomto ohledu selhala. Napříště se bude muset soudkyně zaměřit více na důvěryhodnost samotného Slavotínka, u níž se krajský soud pozastavil.

Major Vladimír Slavotínek.

Část incidentu, včetně nadávek, zachytila kamera na palubní desce Josefa Vávry, možné násilí se ale odehrálo mimo záběr. Kamera nicméně doložila, že důstojník ne vždy mluvil pravdu. „Do úředního záznamu (…) uvedl, že když vystoupil ze služebního vozu, měl zbraň uloženou v ledvince na svém břiše a že se pak slovně ‚prohlásil jako policista‘. Videozáznam z vozidla poškozeného dokládá, že tyto údaje neodpovídají pravdě,“ píše krajský soud.

Příslušný soudce Pravoslav Polák vidí mezeru i v tom, co se dělo s Vávrovým mobilním telefonem. Podle žalobce mu přístroj vyrazil z ruky Slavotínek. Důstojník vypověděl, že ho nejspíš zahodil sám šofér. Podle soudce Poláka to ovšem nedává smysl, když z něj zrovna volal na linku 112. Soud prvního stupně zmíněný rozpor přešel. Polák tak Bočkové nařídil, aby důstojníka vyslechla znovu. Stejně tak má opět vyzpovídat i samotného Vávru.

Vypovídat má i přítelkyně šoféra

„Přehraje mu výše uvedený audiozáznam i videozáznam. Poté jej vyzve, aby popsal, co přesně v ten který okamžik dělal obžalovaný. Když už bude poškozeného vyslýchat, zeptá se ho, kam dopadl telefon, když mu jej podle jeho výpovědi obžalovaný poprvé vyrazil z ruky,“ napsal do rozhodnutí. Soudkyně má pozvat k výslechu i přítelkyni Vávry Blanku V. Na konci kritického dne totiž svého partnera vyfotila, jak má na bradě modřinu.

Nadcházející čtvrtek se řidič chystá k soudu i se svým advokátem Ronaldem Němcem. Oba závěry soudce Poláka přivítali. „Odvolací soud dal jasně najevo, kde jsou pochybnosti v rozhodnutí soudu prvního stupně a jak dále postupovat. Věříme, že další projednání bude již více objektivní,“ sdělil serveru Lidovky.cz Němec. Nejvíc se mu příčilo, že soudkyně Bočková dramaticky zpochybnila důvěryhodnost jeho klienta.

„Předně očekáváme skutečnost, že soud prvního stupně bude více věřit svědkům. Ostatně, odvolací soud též žádá vysvětlení, proč soud prvního stupně více věřil obžalovanému, než poškozenému a svědkům,“ poznamenal Němec, jak se chystá na nové hlavní líčení. Soudkyně Bočková případ nejspíš napodruhé už ve čtvrtek nevyřídí. „Pravděpodobně vyhlášeno rozhodnutí nebude,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Sám Slavotínek v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že se do vozu Vávry nakláněl kvůli své bezpečnosti. Prý chtěl na šoféra vidět. Mrzí ho vulgarismy z jeho strany. „Je to samozřejmě neprofesionální a neomluvitelné. U soudu už jsem řekl, že mě to mrzí a to říkám i na vaši otázku. Ale i policista je jen člověk,“ řekl. Od obvinění ho krajský policejní šéf přeřadil z jeho útvaru, Slavotínek se nyní věnuje administrativě.