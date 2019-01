‚Ty nevíš, na koho blikáš?!‘ Zbraň jsem vytáhl jako taktický prvek, vysvětluje obžalovaný důstojník

PLZEŇ/PRAHA Už v únoru se soud prvního stupně znovu ponoří do trestní kauzy odstaveného zástupce velitele plzeňské zásahové jednotky Vladimíra Slavotínka. Důstojník vyrazil k řidiči se zbraní v ruce, nadával mu a podle obžaloby ho i napadl. Plzeňský městský soud ale důstojníka zčásti očistil, inzultace se prý neprokázala. Nadřízená instance však verdikt zrušila a kauzu vrátila k novému projednání. Slavotínek v rozhovoru pro Lidovky.cz uvádí, že lituje vulgarismů.

Všeobecně známý incident se odehrál předloni v září, když se na silnici v Plzni potkal šofér Josef Vávra s neoznačeným policejním vozem. Vávra vůz problikl, navíc na něj třikrát najel. Pasažéři automobilu ale byli tehdejší velitel plzeňské zásahovky Josef Němec a jeho zástupce Vladimír Slavotínek. Na křižovatce Karlovarské a Lidické muži zablokovali cestu, aby si s ním dění na vozovce vyřešili.

Slavotínka dostal jeho zákrok před soud, státní zástupce ho obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby. Policejní důstojník na Vávru při prvním přímém kontaktu křičel „ku*va, ty kun*o, ty nevíš, na koho blikáš?!“. Incident do značné míry zachytila kamera na palubové desce v autě Josefa Vávry.

Podle původního rozhodnutí byly nadávky nejvýš kázeňským prohřeškem, ale nadřízená instance vrátila kauzu zpět do soudní síně. „Stížnostní soud nezaujal stanovisko, jak se věc odehrála, ale uvedl, že nebyly objasněny skutečnosti, které mohou mít význam na posouzení věci a to bylo důvodem pro zrušení rozhodnutí,“ říká pro Lidovky.cz Slavotínek.



Lidovky.cz: Kvůli obvinění jste od loňského roku na studijním pobytu, který trávíte na oddělení krizového řízení kanceláře krajského ředitele. Jak vás tato práce uspokojuje?

Náplň této práce je samozřejmě velmi odlišná od té mojí, kterou dělám již sedmadvacet let. Práce na krizovém řízení je kancelářská a seznamuji se s ní. Chybí mi ale kolektiv a specifika práce na zásahovce.

Lidovky.cz: Před tímto přeřazením jste sloužil jako zástupce velitele zmíněné plzeňské zásahové jednotky. Když teď místo toho sedíte v kanceláři, litujete svého jednání ze září 2017?

Tato otázka vychází z neustále opakovaných a medializovaných lží a nepravd, na které již poukázal prvoinstanční soud, a to, že jsem provedl něco nezákonného. Celou dobu tvrdím stále to samé a nemám na tom co měnit. Lituji sprostých slov.

Major Vladimír Slavotínek.

Lidovky.cz: Incident začal tím, že na vás poškozený najížděl svým vozem. Jak to probíhalo?

První najetí jsem zaregistroval, když jsem se praštil do hlavy o středový sloupek našeho vozidla po té, co řidič, major Josef Němec, udělal manévr, kterým se snažil vyhnout kolizi s tímto řidičem. Po té následovala ještě dvě najetí. Tuhle verzi potvrdil i znalec z oboru dopravy, který dělá posudky čtyřicet let.

Lidovky.cz: Bylo najíždění právě tím důvodem, proč jste se rozhodli se svým nadřízeným řidiče zastavit?

Najíždění bylo důvodem pro jeho zastavení, protože takto agresivní řidiči jsou nebezpeční svému okolí, což je zvláště v dnešní době velice rozšířené a nebezpečné jednání. Ovšem je třeba dodat, že nereagoval ani na sirénu a světelné nápisy policie a ujížděl. My jako policisté jsme podle zákona o policii povinni zasáhnout a nemůžeme si vybírat, jestli se nám chce nebo nechce. Mediálně známý důvod je, že jsme neunesli jeho probliknutí, což není pravda.

‚Naklánění do auta mělo své důvody‘

Lidovky.cz: Šofér přitom na světelnou ani zvukovou signalizaci z vaší strany, aby zastavil, nereagoval. Místo toho začal ujíždět. Co jste v tu chvíli o něm soudili, vzbudil ve vás nějaké podezření?

Samozřejmě, že ano. V dnešní době jsou na denním pořádku honičky s podnapilými a stále častěji také se zfetovanými řidiči, nebo to mohla být hledaná osoba. O tom, že jsme byli oprávněni vozidlo zastavit, není pochyb. Řekl bych, že ani ze strany justičních orgánů.

Lidovky.cz: Když jste mu nakonec přehradili cestu, vykročil jste směrem k němu s pistolí v ruce. Vím, že tohle není předmětem obžaloby, ale proč jste vzal do ruky zbraň?

Nešlo o použití zbraně, jenom o taktický prvek. Takový člověk by měl vystoupit z vozu, aby nás případně nadále neohrožoval. To šlo nakonec provést i bez použití zbraně.

VIDEO: Řidič problikl policisty v civilu, vytáhli na něj zbraň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Rozmluvu s ním jste začal tím, že jste mu vulgárně nadával. Co vás k tomu vedlo?

Hlavním iniciátorem bylo asi rozčilení, vzhledem k ohrožení, jehož jsme se stali terčem. Je to samozřejmě neprofesionální a neomluvitelné. U soudu už jsem řekl, že mě to mrzí a to říkám i na vaši otázku. Ale i policista je jen člověk.

Druhé soudní kolo Okresní soud Plzeň-Město se bude případem znovu zabývat 21. února. Loni v září sice Slavotínka v zásadě očistil, protože policejní násilí se údajně neprokázalo a nadávky patří do kázeňského řízení, ale v prosinci jeho rozhodnutí po stížnosti žalobce zrušil Krajský soud v Plzni.

Podle jeho názoru se předchozí instance dostatečně nezabývala tím, zda Slavotínek Vávru skutečně neinzultoval.

„Jak už bylo řečeno, okresní soud považoval poškozeného za nevěrohodného. Nezabýval se ale tím, zda výše opakovaně zmíněné záznamy nepotvrzují některou část jeho výpovědi, pokud jde o údajné násilí ze strany Vladimíra Slavotínka. Navíc nehodnotil věrohodnost obžalovaného. (…) Dále je třeba vidět, že do úředního záznamu, který sepsal téhož dne, uvedl, že když vystoupil ze služebního vozu, měl zbraň uloženou v ledvince na svém břiše a že se pak slovně ‚prohlásil jako policista‘. Videozáznam z vozidla poškozeného dokládá, že tyto údaje neodpovídají pravdě. Ani tuto okolnost okresní soud nezhodnotil,“ psal krajský soud.

Lidovky.cz: „Obžalovaný se měl a mohl chovat ohleduplněji, zdvořileji a zdrženlivěji k poškozenému, měl se vyvarovat hrubých výrazů i naklánění do vozidla.“ I toto napsala do odůvodnění rozsudku soudkyně prvostupňové instance Lucie Bočková. Je něco, s čím byste v tomto výroku nesouhlasil?

Naklánění do vozidla mělo své důvody, týkající se mé vlastní bezpečnosti vzhledem k předchozímu chování řidiče. Bylo by nebezpečné nevidět na takovouto osobu.

Lidovky.cz: Z jakého důvodu jste přímý kontakt s řidičem nezahájil tím, že jste se mu představil, legitimoval a jednal v klidu? Ostatně zákon o policii mluví v jednom ze svých prvních paragrafů o tom, že „policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“

My jsme neprováděli silniční kontrolu, ale zákrok proti nestandardně a nebezpečně se chovajícímu řidiči. Navíc řidiči jsem se legitimoval již za jízdy a on na to reagoval příslibem, že zastaví na pumpě. Tím se nezbavuji odpovědnosti za své vulgarismy.

Lidovky.cz: Když se zpětně podíváte na své jednání, co vy sám byste si, pokud taková věc je, nejvíce vytknul?

Na tuto otázku je jediná odpověď, vulgární jednání. Tak se policista vyjadřovat nemá. Jinak si za svým úkonem stojím.