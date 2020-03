Týmy brněnské Fakultní nemocnice budou kontrolovat podezřelé na koronavirus v domácím prostředí

Brno Vyčleněné týmy Fakultní nemocnice Brno budou od pátku navštěvovat v domácím prostředí pacienty, u nichž se objeví podezření na nákazu koronavirem. Služba bude dostupná od 7:00 do 19:00 po celém kraji ve spolupráci se záchrannou službou, řekl ve čtvrtek novinářům zdravotnický náměstek nemocnice Ondřej Ludka. Od pondělí chce nemocnice dělat testy na koronavirus v Brně, nyní odběry posílá do Ostravy.

V ČR je osm potvrzených případů nákazy koronavirem, nakažení jsou v nemocnicích v Praze a Ústí nad Labem. V Jihomoravském kraji hygienici vyloučili nákazu u 14 lidí, u dvou na výsledky čekají. V dalších více než 200 případech poskytli lidem konzultace.



Nemocniční tým bude spolupracovat se záchranáři i krajskou hygienickou stanicí. Na základě vyhodnocení hygienické stanice tým k lidem vyjede. Podezření na nákazu vznikne u lidí, kteří budou mít příznaky jako horečku nad 38 stupňů, kašel a dušnost, vrátí se ze zasažených oblastí, například z Itálie, nebo přijdou do kontaktu s nakaženým člověkem.

K pacientům s podezřením na onemocnění vyjede tým, který bude používat speciální ochranné obleky. Náměstek Ludka upozornil na to, že by se lidé neměli bát, pokud uvidí v okolí pracovníka v ochranném obleku.

„Nechceme, aby vznikala panika, aby to lidé vnímali jako science-fiction,“ řekl Ludka. Zatím podle něj nelze říct, kolikrát bude tým vyjíždět ani kolik pracovníků se do něj přihlásí. Nemocnice chce službu zajišťovat v pracovní době. Cílem je zmírnit to, aby do nemocnice chodili pacienti s podezřením na nákazu koronavirem, protože v nemocnici mohou přijít do styku s jinými pacienty, kteří mají například slabší imunitu nebo před operací, a tudíž by pro ně případná nákaza mohla být i smrtelná.

Koronavirus se šíří od loňského prosince z Číny. Na světě je zhruba 100 000 nakažených a několik tisíc lidí už zemřelo. Případy onemocnění se už objevily v desítkách zemí. V Evropě je zatím nejvíce zasažená Itálie.