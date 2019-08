Týnec na Sázavou řeší nedostatek vody. Místo cisteren plánuje tři nové vrty studní za půl milionu korun

Týnec nad Sázavou (Benešovsko) Týnec nad Sázavou na Benešovsku chystá tři vrty, které pomohou lidem v místních částech Pecerady, Podělusy a Kostelec při nedostatku vody. Z nových studní budou moci v případě nouze čerpat vodu, řekl starosta Martin Kadrnožka (Volba pro město).

„Od listopadu intenzivně projednáváme tři nové vrty. Na dva už máme povolení, na poslední má být brzo vydáno. Jakmile bude vydáno poslední stavební povolení, měla by přijet vrtná souprava,“ uvedl starosta.

Nové studny o průměru nejméně 200 milimetrů a hloubce mezi 20 a 40 metry vzniknou v Peceradech u hasičské zbrojnice, v Podělusích u obecního domku a v Kostelci u sokolovny. Stojan s pitnou vodou má obsluhovat v předem určeném čase správce. Lidem natočí vodu do vlastních nádob. Město tak nebude muset přistavovat cisterny, což ho dříve vyšlo měsíčně na 50 000 korun. Vyvrtání tří studní by mělo vyjít zhruba na půl milionu korun.

Šestiticícový Týnec navíc počítá s tím, že do místních částí Krusičany, Čakovice, Kostelec, Chrást a Podělusy zavede vodovod a do Čakovic a Krusičan také kanalizaci. Radnice už má vybranou firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci a pomůže i s hledáním vhodného dotačního titulu. „Předpokládáme, že nejpozději do roka bychom mohli mít stavební povolení na jednotlivé vodovody,“ uvedl starosta.

Město také přispívá 30 000 korun lidem, kteří si zařídí vlastní vrty. Letos se o příspěvek ucházelo kolem 15 zájemců. Podle Kadrnožky je letošní rok z hlediska sucha o něco lepší než ten loňský. Usuzuje tak z toho, že letos méně lidí žádá o přistavení cisterny.