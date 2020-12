Typ vakcíny proti covidu si nebude možné vybírat. Do Česka od různých výrobců přijdou postupně

Praha Typ vakcíny proti covidu-19 si podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nebude možné vybírat. Důvody jsou technické, nebude narušeno zákonem dané právo na volbu péče, řekl novinářům. Na možný rozpor se zákonem o zdravotních službách upozornil například odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál. První dodávky vakcíny by se do ČR mohly dostat kolem 28. prosince, čeká se na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

„Ne všechny vakcíny budou k dispozici ve všech očkovaních centrech,“ řekl ministr. Podle něj budou vakcíny různých výrobců přicházet do Česka postupně, a první vakcína firmy Pfizer navíc potřebuje skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Důvody, proč nebude možné si vybrat, tak budou podle ministra technické. „Není dotčeno právo jedince být informován o vakcíně, případně ji odmítnout,“ zdůraznil.



Podle zákona má každý plátce zdravotního pojištění možnost zvolit si poskytovatele zdravotních služeb a být poučený o možnostech léčby, dostat tu nejvhodnější nebo ji odmítnout.

První dodávky vakcíny od firmy Pfizer, pokud ji EMA schválí 21. prosince, mají do ČR dorazit už mezi svátky. „První symbolická dávka je do všech zemí stejná. To je symbol toho, že v celé EU začínáme testovat,“ uvedl ministr. Do Česka má začátkem roku přijít od této firmy 277 000 dávek, celkem jí má objednáno čtyři miliony dávek. Pro vytvoření imunity jsou třeba dvě dávky vakcíny.

Celkově je pro Česko objednáno očkování pro 6,9 milionu lidí od pěti různých výrobců. Nejvíc dávek by mělo dorazit ve druhém a třetím čtvrtletí, dodávky jsou naplánované až do roku 2022.



Jako první budou očkovaní zdravotníci z nejrizikovějších pracovišť, kteří pečují o pacienty s covidem-19. Mezi prvními budou také senioři a mladší nemocní s vážnými chronickými nemocemi. Očkovat se má na asi na 200 místech ve zdravotnických zařízeních a zapojí se asi 5000 praktických lékařů.