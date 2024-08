Týral kočky a zastřelil tchoře, teď přišel šéf obory o práci. Věc řeší ministr

Vyplývá to z pondělního vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) i informací z ústavu.

Na internetu se objevila videa, která ukazují střílení koček chycených do pastí v oboře nebo jejich bodání klackem. Případ prověřují policisté a veterináři. Podle serveru Novinky.cz zvířata zabíjeli šéf obory nebo podřízený dělník. Zřizovatelem ústavu je ministerstvo zemědělství.

Výborný v pondělí na síti X uvedl, že týraní zvířat je nepřijatelné a nehodlá akceptovat ani různé výmluvy. Situaci v oboře Březka začal řešit v součinnosti s veterinární správou. „Vyšetřování pokračuje. Považuji ale za správné, že důsledky už nyní vyvodilo i vedení Výzkumného ústavu lesního hospodářství (VÚLHM) a s dotyčným rozvázalo pracovní poměr,“ dodal Výborný.

To, že byl Beníček propuštěn, potvrdila pracovnice ústavu a poukázala i na vyjádření na webových stránkách. VÚLHM na webu uvedl, že odsuzuje jakékoliv jednání spojené s týráním domácích zvířat či volně žijících živočichů.

„Celou záležitost nyní prošetřují orgány činné v trestním řízení, kterým poskytuje VÚLHM plnou součinnost a v případě zjištění a prokázaní pochybení vyvodí adekvátní důsledky. V tuto chvíli je v oboře Březka jakýkoliv odlov koček ve sklopcích zastaven, pan Beníček byl nejprve přeřazen na jinou pracovní pozici, od 12. 8. již není zaměstnancem ústavu. Další opatření budou následovat dle vývoje šetření,“ stojí v prohlášení ústavu.

Kriminalisté případ prověřují jako podezření ze zločinu týrání zvířat, v případě odsouzení by podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové mohl viníkům hrozit až šestiletý trest. „Obdrželi jsme toto video, a když jsem se na to díval, tak už z prvního pohledu je jasné, že muselo dojít k porušování zákona, a to jak veterinárního, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ řekl Novinkám.cz už dříve ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Podle něj se může stát, že je nutné odchycená zvířata utratit. V takovém případě to má udělat výhradně veterinář, který používá humánní způsoby usmrcení.