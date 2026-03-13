V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

  11:06aktualizováno  11:06
Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v očích. Při čtvrteční domovní prohlídce se v mrazáku našlo více než sto mrtvých koťat.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Žena byla zadržena a jsou s ní prováděny další procesní úkony,“ informovali zatím bez dalších podrobností policisté na síti X.

Nedávno policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Policejní mluvčí Pavla Kofrová informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý.

V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.

Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici.

Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.

3. února 2026

KRIMI

