„Žena byla zadržena a jsou s ní prováděny další procesní úkony,“ informovali zatím bez dalších podrobností policisté na síti X.
Nedávno policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Policejní mluvčí Pavla Kofrová informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý.
V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.
Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici.
Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.
|
3. února 2026