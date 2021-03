Tyto osnovy raději zrušte, píšou fyzici Plagovi. Z učiva vypadly například Newtonovy zákony

PRAHA Fyzikům se nové osnovy učiva pro základní školy a výsledek jednání s ministerstvem nelíbí natolik, že znovu napsali ministrovi školství. Revizi by nejraději zrušili.

Zástupci fyziků napsali po schůzce na ministerstvu školství další otevřený dopis resortnímu šéfovi Robertu Plagovi (za ANO), protože nesouhlasí se škrty v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro základní školy, ze kterých zmizely Newtonovy zákony. Tentokrát se fyzikům nelíbí hlavně zdůvodnění ministva, že RVP jsou pouhým doporučením pro školy, které si na jejich základě sestavují vlastní školní osnovy. „Nadále vidíme jako jediné přijatelné řešení odvolání vyhlášené revize,“ píšou akademici v dopise.



Ministerstvo se přímo k otevřenému dopisu na dotaz serveru Lidovky.cz nevyjádřilo, pouze zopakovalo své dřívější stanovisko. „Rámcový vzdělávací program je souhrnem požadavků na obsah vzdělání a neuvedení určitého konkrétního obsahu neznamená, že daný obsah nemohou školy vyučovat, ale pouze to, že není požadován jako povinný,“ uvedl resort.

Minulý týden se fyzici sešli se zástupci ministerstva, aby celou věc probrali. Podle akademiků ale ministerstvo na jejich připomínky nedalo a zapracovat je nehodlá. Na Plagu teď naléhají, aby situaci ještě jednou promyslel.

„Očekáváme tedy, že pragmaticky zvážíte, jestli je pro Vás i celou vzdělávací sféru výhodnější obhajovat onu nepovedenou revizi, nebo přiznat, že se to nepovedlo,“ píšou v dopise.

Ministra oslovili fyzici prvně kvůli tomu, že z osnov zmizely zmíněné Newtonovy zákony, bez kterých žáci navazující látku hlouběji nepochopí a nezbude jim tedy nic jiného, než se ji naučit nazpaměť. Stejně jako Newton dopadla i vyškrtnutá buňka, která je základem celé přírody.

Škrty ano, ale s citem

Odborníci nejsou přímo proti škrtům. Podle nich by bylo lepší spíš vypustit opakování stejné látky v různých předmětech. Díky tomu by měli žáci více času zaměřit se na důležitá témata a probrat je do hloubky. Místo toho ale ministerstvo tyto hodiny vzalo a věnovalo je informatice.

Nově by školy měly učit informatiku místo jedné celkem čtyři hodiny týdně. Žáci by se během nich měli naučit například programovat. Potřebné hodiny vzalo ministerstvo právě z tematického celku Člověk a příroda, kam spadají přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie, a na základě toho snížilo i jejich hodinovou dotaci.

Už to nedoženou

Když se prvostupňoví žáci nenaučí základy, budou je muset dohnat později, třeba na střední škole. Kvůli dohánění základů ve vyšších stupních vzdělávání ale nemusí zbýt čas na erudovanější debatu se zapojením kritického myšlení, případně experimentální výuku. Tyto metody výuky přitom ministerstvo dlouhodobě prosazuje. Jsou totiž nejefektivnější.

„Děti by se měly učit odvozovat z pozorování obecné jevy, a také uplatnit obecné zákonitosti na konkrétní příklady. Učitelé by měli tyto postupy střídat. Jejich svěřenci pak nebudou muset používat jen paměť,“ vysvětlila pro Lidovky.cz předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků Alena Šolcová. „Děti by neměly memorovat náhodnou snůšku vzorových příkladů, ale porozumět zákonu a naučit se ho tvořivě aplikovat na konkrétní případy,“ doplnila.

S žákem se mezery v učení potáhnou celý život. Už nyní si akademici všímají, že na vysokých školách musí studenty doučovat to, co by měli znát ze střední školy. „Problém nastává kvůli tomu, že se omezuje hodinová dotace přírodovědných předmětů v republice, jejíž životní úroveň je a bude diktována schopností mladých lidí inovovat náš rozvinutý průmysl a udržovat jeho konkurenceschopnost,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda České fyzikální společnosti Jan Mlynář.