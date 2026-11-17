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Později policie doplnila, že počet zraněných odhaduje na nižší desítky.
Mluvčí zdravotní záchranné služby v Praze Karel Kirs pro iDNES.cz řekl, že konkrétní počty zraněných zatím nemá k dispozici. „Na místo bylo vysláno – čtyři záchranářské posádky, tři lékařské, včetně speciálu a inspektora,“ uvedl.
Podle předběžných informací, které zveřejnili hasiči na sociální síti, by zranění měla být převážně lehčí. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob,“ uvedli.
Nehoda se stala kolem 07:00 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. Srazily se osobní vlaky, jely nižší rychlostí. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob,“ uvedli hasiči.
Omezení na trati, které podle odhadu dopravce potrvá několik hodin, se dotkne desítek spojů. Vlaky proto nejezdí až na hlavní nádraží, ale začínají a končí jízdu ve Vysočanech a Libni. Některé jezdí odklonem přes stanici Praha-Holešovice.
České dráhy na webu upozornily, že lidé mohou v Praze využít hromadnou dopravu. Jízdenky ČD jim budou uznávány na části linek metra B a C, na několika tramvajových linkách a také v některých autobusech.