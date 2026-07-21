Nehoda se stala kolem 3:30. „Po střetu osobního a nákladního vozidla začal osobní automobil hořet. Nehoda si vyžádala jeden lidský život,“ uvedla policie. Silnici byla kvůli zásahu složek IZS uzavřena.
Vyprošťovací a záchranné práce probíhaly na místě celé dopoledne. Složky bojovaly také s požárem vozidla. Uzavírka skončila až krátce po 11. hodině. Dopravní omezení způsobilo podle policie v ranních hodinách také přibližně dvoukilometrovou kolonu vozidel ve směru od Břeclavi.
„Podle dosavadního šetření měl řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem,“ uvedli policisté.
Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní. U zemřelého šoféra osobního vozu bude podle policie nařízena soudní pitva. „Její součástí bude také zjištění případného ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami,“ doplnil policejní mluvčí Petr Vala.