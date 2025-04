Pozůstalým a zraněným po požáru restaurace U Kojota rozdělí Most dva miliony

„Peníze se k žadatelům dostanou po schválení zastupitelstvem, které to projedná příští týden,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST) s tím, že jednotliví žadatelé získají částky v rozmezí od 20 do 180 tisíc korun.

Most založil krátce po požáru speciální bankovní účet. Lidé na něj poslali skoro 650 tisíc korun. Půl milionu korun poskytl Ústecký kraj, 100 tisíc korun přispěl Litvínov a 243 tisíc korun partnerské město Meppel v Nizozemsku. „Dohromady to bylo necelých 1,5 milionu korun. Most částku dorovnal do dvou milionů korun,“ uvedla náměstkyně Stará.

13. ledna 2025

Žádost o příspěvek ze sbírky podalo 26 lidí. Posoudila je expertní skupina složená ze zástupců města, městských úředníků a advokátní kancelář. Celkem 21 žádostí podali pozůstalí a pět lidí, kteří byli po požáru hospitalizovaní.

Finanční pomoc se k žadatelům dostane v druhé polovině dubna.

K tragickému požáru došlo před třemi měsíci. Na místě zemřelo šest lidí, sedmá oběť podlehla zraněním za několik dní v nemocnici. Několik lidí utrpělo zranění. Policisté případ prověřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár zřejmě způsobil plynový tepelný ohřívač v dřevěné přístavbě restaurace. Policie dosud nikoho neobvinila.

„Na bezpečnostní radě jsme dostali informaci, že prověřování požáru stále probíhá,“ řekl k tomu primátor Marek Hrvol (ProMOST).