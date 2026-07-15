U Lidic se srazily dva linkové autobusy, dvanáct zraněných, jedna žena vážně

Nehoda se stala na silnici I/61 u odbočky na Lidice.
„Dva autobusy se srazily na pomezí Buštěhradu a Lidic v 6:45. Silnice je zcela uzavřená, příčiny nehody vyšetřujeme,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
Všichni účastníci jsou mimo havarovaná vozidla. „Ve spolupráci se zdravotníky ošetřujeme zraněné osoby, pro nezraněné je povolána náhradní autobusová doprava,“ píší hasiči na síti X.
Podle hejtmanky Petry Peckové je zraněno 12 lidí, dalších 33 cestujících vyvázlo bez zranění. „Byl aktivován traumaplán, na místě letecká záchranka,“ informuje hejtmanka.
Podle mluvčí záchranky Moniky Novákové má jedna žena středně těžké zranění.
„Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních a dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a Slaném,“ uvedla pro iDNES.cz.