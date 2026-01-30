U Macinky skončil tiskový mluvčí

  11:22aktualizováno  11:22
Ve funkci tiskového mluvčího ministerstva zahraničí skončil Daniel Drake. Agendu dočasně přebere Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Úřad o tom v pátek informoval na svém webu. Drake byl mluvčím české diplomacie od února 2023. Na pozici jeho zástupce pak Marianu Wernerovou vystřídá Vladimír Buchar.
Daniel Drake

Daniel Drake | foto: MZV ČR / MFA CZ Feb 1, 2023)

Adam Čörgő, dočasný nový tiskový mluvčí Petra Macinky.
Vladimír Buchar, zástupce tiskového mluvčí ministerstva zahraničí
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...
Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka (Motoristé sobě) před jednáním v...
15 fotografií

Čörgő vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Podle ministerstva v minulosti nabral zkušenosti s komunikací na české ambasádě ve Washingtonu a na slovenském generálním konzulátu v New Yorku. Je také stipendistou Mezinárodního republikánského institutu a absolventem International Visitor Leadership Program, který pořádá americké ministerstvo zahraničních věcí.

