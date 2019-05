U Lopeníku v Bílých Karpatech běhá medvěd, chovatel dobytka ho zaplašil křikem

Zlín U obce Lopeník na Uherskohradišťsku, která leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty, se pohybuje medvěd. Šelmu spatřil v úterý ráno chovatel krav a ovcí, když šel obstarat dobytek. Zvíře zaplašil křikem. Má jít o jinou šelmu, než které před nedávnem odborníci nasadili v Beskydech monitorovací obojek.

Podle Martina Tomeška z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se medvěd spatřený u Lopeníku choval standardně. „Po vyrušení se vzdálil. Odlili jsme jeho stopu a pro rychlý přenos informací jsme v kontaktu se starosty nejbližších obcí. Chovatelům doporučujeme, aby zabezpečili svá stáda a včelíny, které by medvěda mohly lákat. Na tom, že se zde medvěd pohybuje, není nic výjimečného. Je to zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk,“ uvedl Tomešek.



Pro lidi, kteří v oblasti žijí, platí podle něj stejná doporučení jako v případě medvědice, která byla v nedalekých Beskydech nedávno označena monitorovacím obojkem a nyní je na Slovensku. „Medvěd je velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme proto obyvatele i návštěvníky, aby se šelmu nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky,“ doplnil Tomešek.

Případné škody na hospodářských zvířatech stát jejich majitelům proplácí. Zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Před několika dny schválila Evropská komise České republice zvýšení zmíněné podpory na 100 procent.

Stát by díky tomu mohl chovatelům hradit veškeré náklady na zabezpečení hospodářských zvířat proti vlkům, medvědům, rysům a jestřábům. Změnu pravidel musí ještě v červnu formálně potvrdit monitorovací výbor OPŽP.