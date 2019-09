U Pohořelic narazilo auto do betonového mostku. Zranili se čtyři lidé

Pohořelice Při nárazu osobního auta do betonového mostku se v pondělí nad ránem u Pohořelic na Brněnsku zranili čtyři lidé, z toho dva těžce. Podle policejní mluvčí Kamily Haraštové řidička pravděpodobně vlivem mikrospánku vjela do protisměru a čelně narazila autem do mostku. Silnice I/53 spojující Znojmo a Pohořelice byla od půl třetí obousměrně uzavřena, provoz byl obnoven před šestou hodinou ranní.

Asi devětatřicetiletá řidička jela Škodou Superb od Znojma na Pohořelice, spolu s ní cestovali v autě další tři lidé.

Podle mluvčí záchranné služby Jihomoravského kraje Michaely Bothové byli dva lidé těžce zraněni a dva lidé středně těžce. Těžká zranění náraz způsobil ženě a muži, záchranná služba je odvezla na urgentní příjem do nemocnice v Brně Bohunicích. Muže museli záchranáři připojit na řízenou ventilaci. Středně těžká zranění utrpěli muž a žena, jsou ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Na místě bylo šest zdravotnických posádek.