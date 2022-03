Nemocnice otevřely ambulance pro uprchlíky. Ptáme se na kompletní rodinnou anamnézu, říká šéf Motola

Lékaři mají v tuto chvíli napilno. Výjimečná situace je zaměstnává. „Od začátku války jsme ošetřili asi šest set ukrajinských uprchlíků,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

Pacienti, kteří sem směřují pro pomoc, nejprve vyplní u dvou stolků dotazník s anamnézou. Formulář je v češtině a ukrajinštině. Na každém pointu je navíc přítomen také zaměstnanec, který je schopen tlumočit. „Ptáme se na kompletní rodinnou anamnézu stejně, jako když jdete poprvé ke svému praktikovi,“ popsal ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Na místě se podle něj nejčastěji řeší běžné potíže spojené s cestou. Lidé mohou být nachlazení, u dětí zase lékaře zajímá, jestli mají očkování, která jsou v našich zeměpisných šířkách povinná. „Zatím to řešíme většinou formou čestného prohlášení,“ uvedl Ludvík. Nevakcinované děti do jednoho roku by podle něj měly být přeočkované proti tuberkulóze.

Šéf prestižní nemocnice v pražském Motole ovšem upozorňuje, že současná situace hrozí dalším prohloubením komplikací české zdravotní péče, kdy pacienti směřují odpoledne a večer pouze do nemocnic.

„Po 15. hodině v tomto státě funguje maximálně 120 míst, která poskytují zdravotní péči,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví s narážkou na krátkou ordinační dobu praktických lékařů pro děti i pro dospělé, kteří neslouží pohotovosti.

Do školky až po injekci

Avšak právě UA pointy mají podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka ulevit běžným ordinacím praktiků a především pediatrů a zajistit, aby nebyla omezena péče o jejich registrované pacienty. Naplněné kapacity byly totiž ve velkých městech v ordinacích dětských lékařů už před začátkem migrační vlny dlouhodobým problémem.

Odborné lékařské společnosti nicméně ve svém stanovisku navrhují, aby primární zdravotní péči uprchlíkům z Ukrajiny poskytovaly zejména ordinace praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. „Vyzvali jsme i lékaře v Praze, aby byli co nejvíce nápomocní a poskytli dětem i preventivní péči. Budou teď potřebovat různé posudky o tom, že jsou očkované pro nástupy do školek, aby rodiče mohli chodit do práce,“ řekla pro Lidovky.cz pediatrička a členka České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

Právě profesní sdružení odborníků na očkování proti závažnějším onemocněním podle ní aktualizovalo doporučení k vakcinaci běženců.

Nejčastěji se ukrajinské maminky s dětmi dostávají do ordinací praktiků přes české rodiny, které jim pomáhají. Cabrnochová přitom vyzdvihuje, že také u praktiků se už do provozu zapojují ukrajinsky mluvící zdravotníci.

Vznikají další ordinace

„Mám k dispozici pediatričku, která mi bude s překlady pomáhat. Zrovna na zítra mám naplánováno dvanáct prohlídek ukrajinských dětí,“ popsala lékařka. Zatím je podle Cabrnochové v Česku okolo sta tisíc malých uprchlíků, z nichž nejpočetnější skupinou jsou ti vůbec nejmenší.

„Nápor na velká města a především na Prahu je zatím nejcitelnější, takže diskutujeme o tom, jestli jsou dané UA pointy ve spolupráci s praktiky schopné to zvládnout,“ doplnila s tím, že se rýsuje i další možnost, jak situaci řešit.

Praktici, kteří ve své ordinaci nemají dostatečné kapacity, ať už jim chybí administrativní výpomoc, nebo překladatel, by se v určitých časech mohli střídat v ordinacích velkých poliklinik.

Navíc kromě specializovaných ordinací pro ukrajinské běžence v hlavních nemocnicích, kterých je pět v Praze, dvě v Brně a další v Hradci Králové a Plzni, Olomouci a Ostravě, doporučuje ministerstvo zdravotnictví zřízení speciálních ordinací i v krajských zařízeních, na což už některá zareagovala. V Ústeckém kraji jsou například nyní dvě: přímo v Ústí nad Labem a také v Mostě.

A jak se na zřizování UA pointů dívají další nemocnice? „Samozřejmě každé navýšení počtu hospitalizovaných pacientů představuje určitou zátěž. Jsme ale velká nemocnice, zatím vše zvládáme,“ popsala pro Lidovky.cz situaci v hlavním městě mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková.