Oslavy 17. listopadu vrcholí koncertem v Praze. Zazněla podpora i Ukrajině

O potřebě existence neziskových organizací hovořil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a politický geograf Michael Romancov kritizoval vznikající vládu ANO, SPD a Motoristů, že v jejím programovém prohlášení chybí podpora Ukrajiny, která od roku 2022 čelí ruské agresi.
Akci která podle pořadatelů z občanského sdružení Nerudný fest propojuje hudbu, občanský dialog a hodnoty svobody a demokracie, sledovaly i v sychravém a deštivém počasí tisíce lidí. Přibližně pětihodinovým programem letos prováděli moderátoři Jenovéfa Boková a Jindřich Šídlo.
Ústavní soudce Jan Wintr mluvil o české ústavě a jejích principech, které podle něho chrání svobodu. Pokojné střídání vlády a opozice u moci je znakem fungující demokracie, poznamenal.
Pánek vzpomínal na dobu před 36 lety. „Byl to skvělý happening vidět komunisty, jak se sypou, jak blekotají, jak si balí nádobíčko,“ řekl. Dnešek je podle něj o připomenutí tehdejších idejí o pravdivější, slušnější, otevřenější, čestnější a solidárnější společnosti. „Jak to tady bude vypadat, nezávisí jenom na politicích, to závisí na každém z nás,“ uvedl.
Politický geograf Romancov připomenul odchod sovětských vojsk i konec Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci. „Opustili jsme tehdy dvě důležité mezinárodní organizace, jejichž prostřednictvím nás Moskva držela pod krkem,“ podotkl. Následně Česko vstoupilo do NATO a do EU, v nich má podle Romancova svůj hlas. „Nejsme největší, nejsme nejsilnější, ale jsme vidět a slyšet,“ zdůraznil. Díky členství v těchto organizacích se v Česku podle něj nepodaří jen tak rychle zvrátit poměry.
Prvním vystupujícím byla skupina The Silver Spoons. Velký ohlas vyvolalo vystoupení skupiny Vypsaná fixa. „Rádi tohle datum vždycky oslavíme, protože konkrétně pro nás to v teenagerovském věku znamenalo obrovskou změnu. Došlo ke změně režimu a začala bezbřehá svoboda. To bylo skvělé, protože jsme byli ve věku, kdy to bylo pro nás úplně nejlepší. Tak to naší účastí tak trochu vracíme,“ okomentoval ČTK zpěvák Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi události 17. listopadu 1989, které odstartovaly sametovou revoluci a vedly k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu.
Mezi účinkujícími jsou i Jasná Páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk. Státní hymnu zazpívá písničkářka Anna Vaverková a Modlitbu pro Martu v 19:00 Aneta Langerová.
Prostor dostávají také řečníci a videovzkazy občanů, s nimiž mluvil štáb takzvaného Pojízdného Václaváku, který od 17. října dva týdny křižoval Česko. Oslovení podpořili občanskou společnost a neziskové organizace.
Řečníci se vyjadřují k pojistkám demokracie, jimiž je podle pořadatelů ústava, občanská společnost a neziskové organizace, součást mezinárodních organizací, odvaha, nezávislá média a média veřejné služby, svobodné volby a volební systém, svoboda slova a česká občanská soudržnost. Letošním tématem je ‚Pojistky demokracie: Vocamcaď pocamcaď‘.
Koncert pro budoucnost, který tradičně vedle kultury a zábavy otevírá také aktuální společenská témata, každoročně přiláká desetitisíce lidí.