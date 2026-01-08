Česko shromažďováním dat z mobilů porušuje unijní právo, potvrdil soud

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákon podle NS směřuje k preventivnímu a nerozlišujícímu uchovávání údajů prakticky všech uživatelů elektronických komunikací. Rozsah uchovávaných údajů umožňuje vyvozovat citlivé závěry o jejich soukromém životě. Úprava tak neodpovídá požadavkům, které dříve stanovil Soudní dvůr EU.

NS také zopakoval dřívější závěr, že stát nese odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou nesprávnou implementací unijních směrnic.

Zákonná povinnost shromažďovat a uchovávat provozní a lokalizační údaje, známá jako data retention, se týká jak mobilních telefonů, tak i pevných linek. K těmto informacím mají přístup například policie, zpravodajské služby či Česká národní banka.

Ministerstvo obhajovalo tento sběr údajů bezpečnostními důvody, podle dřívějšího rozhodnutí soudu ale plošný zásah do soukromí neodpovídá aktuální bezpečnostní situaci a není přiměřený.

