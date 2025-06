Učitel v Pelhřimově vulgárně křičel na studenty, dívky ho při tom nahrály

„Sedni si tam, kde máš sedět na pr*eli. Co tam děláš u toho? Ty si tam ležíš na tom okně, nebo co? Seš kre*én nebo co? Kre*éne…“

Lavinou neslušných výrazů a nadávek zasypal učitel studenty jedné třídy pelhřimovského gymnázia minulý týden ve středu, ovšem nahrávka začala po sociálních sítích kolovat až tento týden ve čtvrtek.

„Musím říct, že video neobsahovalo celý incident, byl tam jen konec. Bylo to vytrženo z kontextu,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel zmiňované školy Aleš Petrák.

On sám byl v den incidentu v rámci své funkce na sportovním kurzu v Rakousku, nicméně hned večer se o celé události dozvěděl a rozhodl se vrátit zpátky. A okamžitě začal jednat.

„Hned jsem zmiňovaného kolegu potrestal, dostal vytýkací dopis. Jeho chování je neomluvitelné,“ oznámil Petrák. „Zároveň jsem informoval krajský úřad.“

Studentky měly strach, trestu se vyhnuly

V té době už také věděl o tom, že celou situaci si dvě studentky nahrály a existuje tudíž video. Za normálních okolností by sáhl i k jejich potrestání, jelikož se provinily proti školnímu řádu, jenže nakonec usoudil, že se jednalo o specifický případ.

„Měly strach, protože to byl učitel, kterého moc neznaly, neučil je, takže se to dalo pochopit,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí.

Mnohem méně pochopení už má ovšem pro jednu ze svých kolegyň, která video o několik dnů později sdílela na sociálních sítích.

„Je to nejen kolegyně, ale také matka jednoho ze studentů,“ prozradil. „A to je ten problém. Pokud by tam video pověsila nějaká jiná matka, tak chápu, ale zaměstnankyně školy si nemůže zveřejňovat, co chce. Tohle vidím jako další problém, který budu nejspíš řešit.“

Co celému incidentu předcházelo, ředitel Petrák ví, ale podrobnosti prozradit nehodlá. „Nezlobte se, nebudu o tom mluvit. Prostě někteří studenti provokovali, jako ostatně už několikrát předtím, a učiteli, který je přišel napomenout, ruply nervy,“ uvedl.

Kraj ředitele podpořil

Pod zveřejněným videem se okamžitě začaly objevovat reakce mnoha lidí. Někteří z nich se učitele zastávali. „Neomlouvám jeho chování, to je jednoznačně přes čáru, nicméně jen tak asi nevyletěl, že ano? Video záměrně natočené a vytržené z celé situace,“ zaznělo například. „Nezastávám se učitele, to je mazec, ale ruku na srdce, to, co si dovolí dnešní děti, je taky na natočení a sdílení na síti,“ má pochopení další uživatel.

Jiní ovšem chování kantora jednoznačně odsoudili. „Ty kráso. Řádila bych jak černá ruka dít se tohle u některého z mých dětí,“ zní jasně. „Já asi nemám slov. Odporný a nechutný. Doufám, že ze školy takhle osoba okamžitě poletí, ale před tím bude veřejná omluva napadanému žákovi,“ tvrdí další kritik.

Reakce učitele se nelíbila ani náměstkovi vysočinského hejtmana Pavlu Fraňkovi, který má na starosti právě školství, mládež a sport.

„Také jsem býval učitel a kolikrát jsem čelil nějakému problému s žáky, takhle se ale věci neřeší, tohle by se vážně stávat nemělo. Nicméně se to stalo a pan ředitel má naši plnou důvěru, aby to všechno zvládl,“ řekl.

Podle Petráka byla na škole zřízena etická komise, která se bude celým případem podrobně zabývat. Rodiče už každopádně informováni byli. „Pelhřimov je malé město, takže samozřejmě všichni tady vědí, kdo konkrétně křičel. Myslím, že pro pana učitele je největší trest to, co se kolem toho strhlo,“ dodal.