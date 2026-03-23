Policie odložila případ vymyšlené střelby ve škole, volající učitel byl nepříčetný

Učitel, narozený v roce 1998, byl podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny v době skutku nepříčetný. „Kriminalisté na základě znaleckého posudku potvrdili, že podezřelý muž byl v době skutku nepříčetný. Jeho případ proto odložili,“ uvedl pro iDNES.cz.
Incident se stal v lednu tohoto roku, kdy pedagog oznámil údajnou střelbu na soukromém gymnáziu Fostra na Praze 3. Muž chtěl podle výpovědi otestovat reakci záchranných složek, kvůli svému činu však skončil na psychiatrii.
Škola v návaznosti stáhla učitelův profil ze svých internetových stránek. „Nevykazoval žádné projevy, které by bylo možné vyhodnotit jako varovné,“ uvedl zpravodajský web Novinky s odvoláním na provozní ředitelku Irenu Tůmovou.
Podle zjištění portálu TN.cz mohla s případem souviset i skutečnost, že učitel před několika lety studoval na pražské filozofické fakultě, a to v době, kdy se tam odehrála prosincová tragédie. „Nebyl tam při řádění masového vraha, osobně ale znal několik obětí. Na tom, co udělal, se mohla tragédie podepsat,“ uvedla Nova.