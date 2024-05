Sdružme se do cechu a budeme jako lékaři, volají někteří učitelé. Brzy do důchodu odejde deset tisíc pedagogů

Učitelé by se rádi sdružili do jednotného profesního „cechu“. Ten by měl například do médií a hlavně při vyjednávání se státem mluvit jejich hlasem, celou učitelskou obec zastřešovat a bojovat i za přijetí roky marně vyhlíženého kariérního řádu. Právě jeho neexistence odrazuje řadu absolventů pedagogických fakult od nástupu do učitelského povolání.

„Co nám jako kantorům chybí, je stabilita. A pokud jde o zastupování, tak nám chybí něco jako cech,“ zdůraznil Petr Došek, ředitel ZŠ Velvary.