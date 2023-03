Ta by navíc mohla dostat náraz hned na dvou frontách. Kromě takzvané parametrizace, podle níž by stát nefinancoval jako doposud asistenta na konkrétní dítě, ale přiděloval by je poměrově na školu, hrozí i odliv asistentů kvůli nízkým mzdám.

Jejich absenci by přitom pocítila celá třída, nejenom děti s diagnostikovanými poruchami. „Jsou důležitou posilou a ‚očima navíc‘, zejména v této době, kdy evidujeme u dětí nárůst úzkostných stavů, ztráty motivace, beznaděj, zvýšené počty sebepoškozování a pokusů o sebevraždu,“ řekla serveru Lidovky.cz Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All (SOFA).