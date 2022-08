Škola propustila učitelku za proruské výroky o válce. Očekává právní bitvu

Hodina češtiny na základní škole v Praze 6 se letos na jaře zvrhla v proruský propagandistický výklad. Učitelka Martina Bednářová osmákům tvrdila, že na Donbase Ukrajinci od roku 2014 vyvražďují Rusy a že se „v Kyjevě nic neděje“.

Od 1. srpna 2022 už není češtinářka zaměstnankyní základní školy. „Dále to bude řešit pravděpodobně soud. Spolu s právníky se připravujeme na to, že proti té výpovědi bude podána žaloba. My však podanou výpověď považujeme již za platnou. Uvidíme, co na to soud,“ sdělila v pondělí iDNES.cz ředitelka ZŠ Na Dlouhém lánu Renata Riedlová.

Redakce iDNES.cz kontaktovala také advokátku češtinářky Janu Kudynovou s dotazy, zda bude proti výpovědi podnikat právní kroky. „Bez souhlasu klientky nemohu podávat žádná stanoviska a nemám od ní souhlas, abych se vyjadřovala do médií,“ řekla Kudynová. Dodala však, že redakce může zaslat dotazy e-mailem, což se stalo. Do vydání článku se však advokátka nevyjádřila.

„Je to prostě lež a lež do školy nepatří,“ reagoval v dubnu po vypuknutí kauzy pro iDNES.cz starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář. Radnice je zřizovatelem školy. „Myslím si, že takové věci se musí řešit rychle a rázně,“ dodává s tím, že s postupem ředitelky souhlasí.

Ředitelka Renata Riedlová v dubnu okamžitě nařídila překážku na straně zaměstnavatele, aby ženě znemožnila dále učit. Hodlala jí předat výpověď. Také se pokoušela o osobní schůzku, kvůli neschopence češtinářky to však nebylo možné.

Výroky prověřuje policie

Kauzou se již zabývá i pražská policie, která zatím prošetřuje, zda učitelka při výuce svými výroky překročila zákon. Aktuální posun v případu redakce iDNES.cz zjišťovala. Mluvčí pražské policie v úterý uvedl, že bude mít informace začátkem příštího týdne.

Na chování učitelky upozornili sami žáci, a to pořízením osmnáctiminutové nahrávky, na které učitelka tlumočí ruskou propagandu. Na případ upozornily Seznam Zprávy.

Žena na záznamu vykládá, že Rusové na Donbase byli systematicky vražděni od roku 2014. „Ti Rusové byli v té oblasti Doněcka a Luhanska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti a tak dále,“ přednášela učitelka dětem.

Češtinářka v hodině mimo jiné vykládala také o tom, že by si žáci měli informace vyhledávat ve více zdrojích a že Česká televize je vázána na miliardáře Sorose. Sama učitelka na jaře nepřipustila, že by při výuce pochybila.

Ve vyjádření pro Seznam Zprávy tehdy napsala, že „cílem dané hodiny bylo, aby se žáci dokázali zorientovat v dostupných informacích, aby se naučili vnímat polarizaci společnosti, odlišný názor brali jako věc běžnou, která je nijak neohrožuje, dokázali s ním pracovat a neodsuzovali jej“. Uvedla, že pracovala pouze s ověřenými a historicky zdokumentovanými fakty.

„Své ‚postavení mimo službu‘ iniciované jedním z rodičů, schválené vedením školy a podpořené starostou Prahy 6, jehož důvody mi dosud nikdo nevysvětlil a nejsou mi známy, vnímám jako alarmující popření všech demokratických principů a svobod v tomto státě a bezprecedentní omezení slova a názoru,“ doplnila.

Na školu se po začátku aféry obrátila advokátka učitelky s žádostí, aby byli potrestáni žáci, který ji při hodině natočili. V dopise také píše, že chování vedení školy „vykazuje známky diskriminačního až šikanózního jednání“.