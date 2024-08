Ženy nechtějí ředitelovat školám. Do konkurzů se navíc často hlásí jediný uchazeč

Je to trochu paradox. Byť učitelství je v Česku dlouhodobě spíše ženskou doménou, u ředitelování je to přesně naopak. Do konkurzů na šéfy škol se hlásí většinově muži. Ukázala to studie agentury PAQ Research provedená pro organizaci Učitel naživo. Z jejího zjištění plyne, že o aspiraci na tuto funkci uvažují častěji muži (64 procent) než ženy (37 procent).

