Učitelské platy zatím neporostou, změnila se pravidla pro případ nákazy ve třídě. Co čeká tento rok české školství?

Učitelé se tedy minimálně v první třetině tohoto roku budou muset se zmrazením platů smířit. Nicméně do budoucna Petr Gazdík plánuje udržet platy učitelů na 130 procentech průměrné mzdy, což zahrnuje jejich pravidelné navyšování.

Bude se více testovat

Po Novém roce ve školách rovněž dojde k častějšímu testování na covid-19. Během prvních 14 dnů v lednu 2022 se budou všichni žáci (i očkovaní a po prodělané nemoci) testovat na covid celkem čtyřikrát, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka půjde i nadále o antigenní testy. Cílem je minimalizovat riziko karantény a podchytit variantu omikron, která je podle expertů nakažlivější než dosud převládající delta a v populaci by měla být dominantní právě kolem poloviny ledna.

Kalendář školních prázdnin, přijímaček a maturit v roce 2022 Školní rok a prázdniny ■ Vyučování v novém roce začne

3. ledna 2022. ■ Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. ■ Jarní týdenní prázdniny jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 2. – 13. 2. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 14. 2. – 20. 2. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 21. 2. – 27. 2. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 28. 2. – 6. 3. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 7. 3. – 13. 3. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 14. 3. – 20. 3. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek ■ Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna. (Děti nepůjdou do školy ani v pátek 15. dubna a v pondělí 18. dubna, kdy jsou sváteční dny.) ■ Vysvědčení školáci dostanou ve čtvrtek 30. června. ■ Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna. ■ Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. ■ Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října. (Děti nepůjdou do školy ani v pátek 28. října, kdy je státní svátek.) ■ Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Pro školní lyžařské zájezdy bude potřeba pouze jeden PCR test na covid-19, nikoli dva, jako tomu bylo doposud.

Ministr Gazdík by také rád zavedl metodu Test to Stay, kdy je možné pokračovat ve výuce, i když se ve třídě objeví covid pozitivní žák. Jeho spolužáci pak nemusí do karantény, jen se po dobu jejího trvání denně testují antigenními testy. Rovněž v tomto případě by se testování mělo týkat i očkovaných, protože i ti se mohou covidem-19 nakazit a přenášet ho. Naopak povinné očkování učitelů nepovažuje za moudré.

V tomto letech by ministr rovněž rád změnil vzdělávací koncepci: často mluví o určitém rozvolnění osnov, snížení objemu učiva, o plánu vytvořit tzv. reálné střední školy, které by propojovaly akademické a praktické vzdělávání, ale také o důrazu na kritické myšlení či o podpoře projektového vyučování. Reformou by podle něj měly projít i státní maturity (například chce natrvalo zachovat „covidové“ prodloužení času na maturitní testy). Think tank Univerzity Karlovy Vzdělávání 21, jehož je Petr Gazdík členem, také navrhuje dva typy maturit – jeden postačující pro profesní kvalifikaci, druhý umožňující vstup na vysokou školu. Zkoušku z dospělosti by studenti nemuseli skládat v přesném termínu, ale mohli by tak učinit i během studia či několik let po něm. Nový ministr by také rád změnil výuku dějin 20. století. „Úkolem vzdělávání je připravit děti na to, aby obstály v roce 2050. Dnes je připravuje na minulost, ne na budoucnost,“ řekl Petr Gazdík začátkem letošního prosince po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Modernizace učebních plánů SOŠ

Střední odborné školy musejí nejpozději do září 2022 aktualizovat své vzdělávací programy podle úprav, o kterých rozhodlo ministerstvo školství. Změny, které pocítí asi 300 tisíc studentů SOŠ, se budou týkat odborné složky učiva, ekonomického a informatického vzdělávání. Odborné předměty by měly být doplněny o výuku nových technologií, některé části učební látky by se naopak měly odstranit jako nadbytečné. Obsah ekonomických předmětů má klást větší důraz na podnikavost. Ministerstvo z něj nově vypustilo ekonomickou teorii a fakta o EU, školy budou moci tuto látku učit dobrovolně.

Úřad také aktualizoval standard finanční gramotnosti žáků podle požadavků, které v roce 2017 stanovilo ministerstvo financí. Nová koncepce informatiky se zatím týká jen oboru Informační technologie a škol, které se účastní pokusného ověřování.

Cílem aktualizací je podle MŠMT vytvoření podmínek pro to, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce. Žáci by měli získávat znalosti a dovednosti, které odpovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k celoživotnímu učení.

Pokračuje testování hybridní výuky

Pandemie a s ní nutnost zavedení distančního vzdělávání rozpohybovaly debatu nad možnými plusy a minusy online výuky. Proto se MŠMT rozhodlo zjistit, zda by její kombinace s prezenčním vyučováním byla pro učitele a žáky realizovatelná a přínosná i v období mimo koronavirovou pandemii. K pokusnému ověřování kombinovaného vzdělávání se přihlásilo několik desítek základních a středních škol. Testování se rozběhlo už v letošním roce a mělo by probíhat až do roku 2023. Tento typ hybridní výuky by do budoucna mohl představovat dobré řešení pro nadané žáky, při delším pobytu rodiny v zahraničí, dlouhodobější nemoci dítěte či zkrátka jen v případě poptávky rodičů.

Dobrá zpráva pro ředitele

Od začátku školního roku 2022/2023 by měl pod názvem Lídr školy začít fungovat nový kvalifikační program pro vzdělávání ředitelů. Jde o společný projekt Národního pedagogického institutu ČR, programu Ředitel naživo a ministerstva školství. Začínajícím ředitelům by měl pomoci orientovat se nejen v administrativě spojené s ředitelským postem, ale naučit je i dalším kompetencím. Cílem je, aby si dokázali uvolnit ruce od takzvaného papírování a mohli se více soustředit na pedagogickou práci, vedení lidí a kvalitu vzdělávání.

Tento rok přinese i změnu financování podpory znevýhodněných dětí po distanční výuce. Na podzimní doučovací aktivity hrazené státem tak od začátku roku 2022 naváže program doučování a podpory škol z Národního plánu obnovy s evropskými dotacemi.