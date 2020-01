Uctění Kuberovy památky? Senát navrhuje státní smutek, respektovat bude přání rodiny

Praha Za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS), který náhle skonal v pondělí dopoledne ve věku nedožitých 73 let, by se měl držet státní smutek. Senát to v úterý navrhl vládě, která o jeho vyhlášení rozhoduje. Ke koordinační schůzce se odpoledne sešli zástupci Senátu, kabinetu a Pražského hradu.

„Vše je nyní v gesci Senátu, a zejména rodiny, se kterou budou senátoři jednat ve středu. Její rozhodnutí budeme respektovat. Pokud rodina projeví přání o uspořádání státního pohřbu, vláda v pondělí přijme usnesení, že s tím souhlasí. Stejně tak je to i se státním smutkem,“ řekl LN po skončení úterní schůzky zdroj obeznámený s jejím průběhem.



Termín ani formu posledního rozloučení horní komora v úterý s ohledem na Kuberovu rodinu nesdělila. „Rodina by si přála, aby to bylo v co nejužším kruhu rodinném. Budeme to respektovat,“ uvedl v úterý dopoledne první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), který je nyní úřadujícím šéfem horní komory. O tom, zda Kuberovi bude uspořádán státní pohřeb, na který by měl jakožto druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi nárok, rozhodnou senátorova manželka a jeho dvě dcery.

„Zatím nemůžeme potvrdit, že by se státní pohřeb nekonal, podle prvotní reakce se k němu rodina nekloní, ale definitivně to ještě nemůžeme uvést,“ řekla LN mluvčí Senátu Sue Nguyenová. „Poslední rozloučení s panem předsedou na půdě Senátu samozřejmě proběhne, v tuto chvíli však nemáme nachystanou žádnou konkrétní akci. Vše záleží na přání rodiny,“ dodala mluvčí.

V podobném duchu v úterý mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Budeme respektovat přání rodiny, nechci tady nikomu něco vnucovat,“ řekl ministerský předseda.

Rodinný pohřeb by se podle informací LN měl uskutečnit v Teplicích, kde Kubera téměř čtvrt století působil jako primátor, Senát by nicméně uspořádal pietní akt v Praze. „Určitě to nebude v tomto týdnu, to už se nedá stihnout,“ řekl zdroj LN.

Pro vyhlášení státního smutku není souhlas rodiny klíčový, přesto s ohledem na ni vláda vyčkává do dnešního setkání s vdovou a dcerami. Zatím naposledy zažilo Česko státní smutek loni 12. října, kdy se takto uctila památka zesnulého zpěváka Karla Gotta. Tři dny trvající tryzna pak byla ohlášena ve dnech 21. až 23. prosince 2011 v souvislosti s úmrtím bývalého prezidenta Václava Havla. Předtím byl státní smutek vyhlášen po teroristických útocích v USA z 11. září 2001 a po letecké katastrofě u ruského Smolensku, při které 10. dubna 2010 zahynul polský prezident Lech Kaczynski a další významní představitelé sousední země.

Česko nemá zvláštní zákon, který by upravoval, jak má den smutku či státní smutek vypadat. V zákoně o užívání státních symbolů je pouze řečeno, že státní vlajka se na znamení smutku vyvěšuje na půl žerdi. Další pocty, ovšem odvislé od libovůle veřejnosti, jsou například uzavřená divadla, úprava hudebního repertoáru v médiích, odložení společenských či sportovních akcí a podobně.

Lavička s popelníkem

Na Kuberovu památku by mohla být v sídle horní komory ve Valdštejnském paláci umístěna lavička s popelníkem. „Myslím, že by si to Jaroslav Kubera přál, že by se tomu zasmál, a jsem přesvědčen, že si to zaslouží,“ řekl autor návrhu Miloš Vystrčil, předseda senátorů ODS. Zesnulý šéf Senátu byl náruživý kuřák.