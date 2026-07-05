Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní

  10:38aktualizováno  10:50
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Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se připravuje na summit Severoatlantické aliance v Ankaře příští týden. „﻿Údajně dostaneme sodu, kartáč, za to, že jako neplníme. Tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne,“ řekl Babiš ve své pravidelné bilanci událostí týdne na sociálních sítích. Těší se na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Určitě, s ním je to vždycky skvělý zážitek. On soukromě je strašně příjemný a galantní vůči Melanii,“ uvedl Babiš ve videu, které zveřejnil na síti X i na Facebooku.

„Když je na tiskovce a když je na mítinku, tak je to skutečně lídr, obrovský lídr, a mění se vlastně v politické výši. A jsou s ním vždycky velké zážitky. No, tak se těším,“ prohlásil premiér a předseda ANO.

Summitu NATO v Turecku se po dlouhých tahanicích zúčastní za Českou republiku jak premiér Babiš, tak prezident Petr Pavel, i když to vláda nechtěla. Nařidil jí to svým předběžným opatřením Ústavní soud.

Vláda to akceptovala, ale tento týden řekla, že v čele delegace bude premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti,“ řekl po jednání kabinetu Babiš. A několikrát to ještě v týdnu zopakoval.

„Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku. Je to neuvěřitelné. Už jsme mu to vysvětlovali opakovaně. My ho skutečně tam nepotřebujeme,“ řekl Babiš o Pavlovi ve čtvrtek při interpelacích.

„Nás strašně těší zájem pana prezidenta“

Ve videu, které zveřejnil v neděli na sociálních sítích, zvolil jiný tón.

„Nás strašně těší, jak pan prezident má o nás velký zájem, o naši vládu. My jsme měli tento rok už osm zasedání Bezpečnostní rady státu (BRS). No a pan prezident se zúčastnil čtyřikrát,“ řekl Babiš.

Za minulé vlády Petra Fialy byl na zasedání BRS v letech 2023 i ve dvou letech následujících vždy jen jednou za rok, dohromady třikrát.

„A u nás za šest měsíců čtyřikrát. Tak určitě my si to považujeme. Pan prezident každý týden zve nějakého ministra. Když má zahraniční návštěvu, tak samozřejmě ji zve a stihne naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít,“ říká Babiš ironicky. „My určitě jsme tomu samozřejmě rádi a určitě se všichni těšíme do Ankary, uvedl premiér a dodal, že se těší, až bude příští neděle a summit NATO v turecké Ankaře bude minulostí.

„Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně, protože zkrátka nemáme na to peníze a protože my musíme plnit 2 procenta (HDP na obranu – pozn. redakce),“ řekl Babiš při interpelacích. Česko to nebude na summitu blokovat, ale nebude se na finanční pomoci Ruskem napadené Ukrajině podílet.

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