Žádost o propuštění z vazby obhajoba podávala už v září. Jak pro iDNES.cz potvrdil Městský soud v Praze, rozhodnutí padlo minulý pátek. „Samosoudce bez konání vazebního zasedání o vazbě rozhodl a rozhodnutí předal k vypravení,“ uvedla mluvčí Kateřina Eliášová s tím, že soud ale zatím nemůže zveřejnit obsah rozhodnutí, jelikož musí být nejprve přeloženo do rodného jazyka obviněného a následně řádně doručeno. Jak ale v úterý pro iDNES.cz potvrdil advokát obviněného, soud žádost zamítl. Číňan tak musí zůstat ve vazbě.
Samotný soudní proces provázejí mimořádná bezpečnostní opatření a odehrává se z převážné části v utajovaném režimu za zavřenými dveřmi. Jang I-minga k soudu z vazby přivádí ozbrojená policejní eskorta.
Říjnové jednání zkomplikovaly procesní spory. Soud z neveřejné části vyloučil dvě obžalovaným zvolené důvěrnice, u nichž se řešily případné vazby na čínskou ambasádu. Obhájce Sýkora postup kritizoval jako krácení práv klienta. Na další jednání, které má proběhnout začátkem listopadu, tak dorazí důvěrníci noví. „Na žádost pana předsedy jsme podnikli kroky, aby bylo postavené najisto, že nejsou spojení s ambasádou,“ uvedl dříve obhájce.
Jang I-ming přicestoval do Česka před čtyřmi lety. V roce 2024 pak získal novinářskou akreditaci od ministerstva zahraničí a psal pro čínský deník Guangming Daily. Podle obžaloby ale mimo novinářské práce pracoval i pro čínské tajné služby. V rámci regionu Visegrádské čtyřky měl systematicky mapovat situaci a vytěžovat kontakty z politického a akademického prostředí.
Jak popsal státní zástupce v obžalobě, cizinec měl například zvát vytipované lidi na večeře či jim předával drobné dárky, přičemž získané poznatky analyzoval a předával čínským tajným službám. Mezi jeho kontakty patřil i někdejší europoslanec Jan Zahradil, který pro něj vypracoval analýzu mezinárodního dění. Spolupráci Zahradil ukončil v létě 2024 poté, co jej kontaktovaly české bezpečnostní složky s varováním, že novinář představuje bezpečnostní riziko.
Na stopu Janga přivedla policii Bezpečnostní informační služba. Kriminalisté ho zadrželi 17. ledna letošního roku a od té doby zůstává ve vazbě. Žaloba se opírá o nový paragraf neoprávněné činnosti pro cizí moc, kterou vláda zavedla do trestního zákoníku v únoru 2025.
Paragraf postihuje jednání v úmyslu narušit ústavní zřízení, suverenitu, obranu nebo bezpečnost státu a městský soud jej v Jangově kauze uplatňuje vůbec poprvé v historii.
Obžalovaný vinu odmítá. Podle jeho obhájce cizinec prováděl pouze standardní novinářskou práci. Spojení s jakoukoli čínskou zpravodajskou službou obhajoba taktéž odmítá.
Za trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc hrozí obžalovanému až pět let vězení. Státní zástupce pro něj navrhuje trest tří let odnětí svobody, peněžitý postih a vyhoštění z Česka.
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16. října 2026