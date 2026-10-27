Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby

  16:48aktualizováno  16:48
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. (14. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
7 fotografií
Čínský občan Jang I-ming, který čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc, zůstává ve vazbě. Soud zamítl jeho žádost o propuštění. Redakci iDNES.cz to potvrdil jeho obhájce Michal Sýkora. Případ představuje vůbec první stíhání tohoto druhu v Česku.

Žádost o propuštění z vazby obhajoba podávala už v září. Jak pro iDNES.cz potvrdil Městský soud v Praze, rozhodnutí padlo minulý pátek. „Samosoudce bez konání vazebního zasedání o vazbě rozhodl a rozhodnutí předal k vypravení,“ uvedla mluvčí Kateřina Eliášová s tím, že soud ale zatím nemůže zveřejnit obsah rozhodnutí, jelikož musí být nejprve přeloženo do rodného jazyka obviněného a následně řádně doručeno. Jak ale v úterý pro iDNES.cz potvrdil advokát obviněného, soud žádost zamítl. Číňan tak musí zůstat ve vazbě.

Samotný soudní proces provázejí mimořádná bezpečnostní opatření a odehrává se z převážné části v utajovaném režimu za zavřenými dveřmi. Jang I-minga k soudu z vazby přivádí ozbrojená policejní eskorta.

Říjnové jednání zkomplikovaly procesní spory. Soud z neveřejné části vyloučil dvě obžalovaným zvolené důvěrnice, u nichž se řešily případné vazby na čínskou ambasádu. Obhájce Sýkora postup kritizoval jako krácení práv klienta. Na další jednání, které má proběhnout začátkem listopadu, tak dorazí důvěrníci noví. „Na žádost pana předsedy jsme podnikli kroky, aby bylo postavené najisto, že nejsou spojení s ambasádou,“ uvedl dříve obhájce.

Jang I-ming přicestoval do Česka před čtyřmi lety. V roce 2024 pak získal novinářskou akreditaci od ministerstva zahraničí a psal pro čínský deník Guangming Daily. Podle obžaloby ale mimo novinářské práce pracoval i pro čínské tajné služby. V rámci regionu Visegrádské čtyřky měl systematicky mapovat situaci a vytěžovat kontakty z politického a akademického prostředí.

Jak popsal státní zástupce v obžalobě, cizinec měl například zvát vytipované lidi na večeře či jim předával drobné dárky, přičemž získané poznatky analyzoval a předával čínským tajným službám. Mezi jeho kontakty patřil i někdejší europoslanec Jan Zahradil, který pro něj vypracoval analýzu mezinárodního dění. Spolupráci Zahradil ukončil v létě 2024 poté, co jej kontaktovaly české bezpečnostní složky s varováním, že novinář představuje bezpečnostní riziko.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na stopu Janga přivedla policii Bezpečnostní informační služba. Kriminalisté ho zadrželi 17. ledna letošního roku a od té doby zůstává ve vazbě. Žaloba se opírá o nový paragraf neoprávněné činnosti pro cizí moc, kterou vláda zavedla do trestního zákoníku v únoru 2025.

Paragraf postihuje jednání v úmyslu narušit ústavní zřízení, suverenitu, obranu nebo bezpečnost státu a městský soud jej v Jangově kauze uplatňuje vůbec poprvé v historii.

Obžalovaný vinu odmítá. Podle jeho obhájce cizinec prováděl pouze standardní novinářskou práci. Spojení s jakoukoli čínskou zpravodajskou službou obhajoba taktéž odmítá.

Za trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc hrozí obžalovanému až pět let vězení. Státní zástupce pro něj navrhuje trest tří let odnětí svobody, peněžitý postih a vyhoštění z Česka.

16. října 2026

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD).

Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Izrael volí nový parlament, padají rekordy. Účast je nejvyšší za půl století

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra

Andrej Babiš a Robert Fico v Praze odhalili sochu česko-slovenského přátelství....

Svatba, teď lov v Mongolsku. Trumpův syn se dál paktuje s ruským oligarchou

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Glosa

Mrtvý tah je smrt, babičkovské bombarďáky erotika. Když algoritmy nerozumějí světu

ilustrační snímek

Napjaté jednání Rady ČRo. Tepali do Okamury, Zavoral nastínil podobu stávky

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová

Poslankyně Věra Kovářová na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a...

Přeji hodně štěstí a silného lídra. Babiš se vyjádřil k izraelským volbám

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.