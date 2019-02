Udal šéfa strážníků, ten přišel o velení. U soudu se karta obrátila, recidivista za pomluvu zaplatí

PRAHA Dílčí satisfakce se dočkal odstavený šéf strážníků v Praze 1 Miroslav Stejskal. Po incidentu s Robertem a Eugenem Linkovými ho obvinila policie, Stejskal následně přišel o velení. Otec se synem ho nařkli, že jim rozbil telefon. Mladšího z Linků však soud podle zjištění serveru Lidovky.cz potrestal za pomluvu. Dostal podmínku, má zaplatit pokutu a se Stejskalem se finančně vyrovnat. Rozsudek není pravomocný.

„Tato satisfakce má pro mě spíš deklarativní význam, protože mi nikdo žádnými penězi dvouletou ztrátu profesní prestiže nevrátí. Pro mě je to jen naplnění trestu pro člověka, který si dovolil lhát a přivodil mi problémy,“ reagoval pro Lidovky.cz Miroslav Stejskal, který se musel velení městských policistů v Praze 1 vzdát v říjnu 2017. Tehdy ho kvůli obžalobě nadřízený přeřadil do kanceláře k administrativní práci.

Problémy Stejskala započaly koncem roku 2016. 10. prosince se při služebním zákroku ocitl v prudkém sporu se synem a otcem Linkovými. Ředitel podezříval mladšího z nich, Roberta, že svůj vůz postavil na místo pro invalidy neoprávněně. Když chtěl po něm Stejskal předložit doklady, strhla se mela. Starší z Linků, Eugen, Stejskala uhodil. Jeho synovi pak ředitel z obavy o své bezpečí odebral telefon.

Státní zástupkyně kvůli zákroku Stejskala obžalovala ze zneužití pravomoci úřední osoby. Ředitel dostala před soud skutečnost, že mladšímu z Linků telefon vzal. Nicméně oba muži před policií konflikt přibarvili. Nařkli ředitele, že telefon rozbil a poškodil i klimatizaci auta. Jejich výpověď se ale ukázala, minimálně v očích policie, jako lež. Mladšího z Linků minulý týden Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal za křivou výpověď.

‚Stíhání by zahájeno nikdy nebylo‘

„Byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří roků, dále peněžitý trest 50 tisíc korun, trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu jednoho roku,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Dana Šindelářová. Do souhrnného trestu zahrnul soud Linkovu jinou trestní kauzu z loňského roku, proto mu zakázal usednout za volant.

Podle rozsudku bude muset Link za křivé nařčení nejen platit pokutu, ale ještě se finančně vyrovnat se Stejskalem. Částka je větší než sama sankce. „Obžalovanému byla uložena povinnost uhradit poškozenému nemajetkovou újmu ve výši sto tisíc korun,“ podotkla mluvčí Šindelářová. Z křivého obvinění se před soudem zodpovídá i Link starší, jeho případ se však projednává v samostatném procesu. Líčení pokračuje 25. února.

„Nebýt toho, že mě obvinili z poškození telefonu a auta v tom původním zahájení trestního stíhání, tak by stíhaní kvůli samotnému dvouminutovému odebrání telefonu zahájeno nikdy nebylo,“ podotkl suspendovaný ředitel. Soud první instance ho sice nepravomocně očistil, ale po odvolání státního zástupce bude mít konečné slovo Městský soud v Praze. Odvolací instance nařídila jednání na 7. března.

Link se proti rozsudku odvolal

Samotný konflikt z prosince 2016 podle Stejskala zažehnul Robert Link, jeho otec ho pak měl eskalovat. Stejskal telefon mladšímu z Linků odebral kvůli své bezpečnosti. S přístrojem v ruce totiž k němu prudce vykročil. Ředitel se tak bál, že mu jím mrští do obličeje. Robert Link trvá na tom, že incident se odehrál podle jeho verze, tudíž že policii nelhal. Proti rozsudku se proto na místě odvolal.

Ředitel bez velení Když Miroslava Stejskala státní zástupkyně loni v říjnu obžalovala, šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster ho velení strážníků v Praze 1 zbavil.

Přeřadil ho na centrální ředitelství městské policie, kde Stejskal působí na právním odboru a pobírá o 20 tisíc nižší plat. Suspendovaný ředitel tam shodou okolností připravuje podklady k metodickým pokynům, aby strážnici postupovali při svých zákrocích v souladu se zákonem.

Pokud soud Stejskala očistí, Šuster mu vrátí velení. V opačném případě ho propustí.



„Ničeho takového se nedopustil. Nejsou tam ani důkazy, které by jeho vinu spolehlivě prokazovaly,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz jeho právní zástupce Václav Voříšek. Čeho se ale jeho klient dopustil, bylo neoprávněné parkování. Robert Link se totiž prokázal padělaným průkazem tělesně postiženého. Vyplněná šablona pocházela z Úřadu městské části Praha 22. V minulosti tam pracoval jeho bratr.

Aktuální trest pro Roberta Linka nebyl první. O jeho trestní kauze z loňského roku už byla řeč. Vedle toho ho navíc Městský soud v Praze v dubnu 2017 pravomocně potrestal za to, že ublížil 19letému mladíkovi. Mladý muž vjel v červnu 2015 Linkovi do jízdního pruhu. Když si na blízké pumpě chtěli spor vyříkat, Link oponenta udeřil boxerem do obličeje. Soud mu za výtržnictví a ublížení na zdraví uložil podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na čtyři roky