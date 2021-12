Doporučujeme

/VÝHLEDY 2022/ Bude to politická událost roku 2022. S koncem mandátu Miloše Zemana na Pražském hradě se uzavře desetiletá etapa, zůstává ale otázka, kdo přijde po něm a jak se to promítne do české politiky. Ačkoliv volby proběhnou nejspíš až zkraje roku 2023, většina kampaně se odehraje příští rok. Zájemců o post není málo, řada velkých jmen kandidaturu ještě zvažuje.