Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš

„Ještě jednou vám chci moc poděkovat za důvěru, kterou jste dali ve sněmovních volbách, vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě,“ uvedl Babiš ve vystoupení, které zveřejnil na sociální síti X.
„Často slyšíte, že nám jde o odplatu nebo vyřizování účtů. Není to pravda, my se nechceme dívat zpátky, chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti. Naším cílem je sebevědomá, prosperující a úspěšná Česká republika, země, kde se dobře všem jejím občanům, nejlepší místo pro život na celé planetě,“ prohlásil Babiš.
Připomněl, co jeho vláda, která byla jmenovaná v polovině prosince, zatím schválila. Svým usnesením odmítla systém emisních povolenek ETS 2 či rozdělování nelegálních migrantů podle migračního paktu Evropské unie, a schválila návrh nového stavebního zákona. Rok 2026 označil Babiš za rok nejtvrdší práce pro jeho vládu.
„Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život,“ řekl premiér.
Rok 2026 má být rokem hrdosti a míru
Přeje si, aby byl rok 2026 rokem hrdosti. „Abychom byli hrdí na to, že jsme občané České republiky, abychom se nebáli dát najevo, že nám na naší zemi záleží klidně úplně obyčejně. Tím, že si připneme českou vlajku do klopy saka nebo ji vyvěsíme z okna nejen během sportovních utkání, aby se lidé nestyděli říci, jsem Čech a záleží mi na naši zemi,“ řekl premiér ve svém novoročním projevu.
Babiš proto navrhne, aby byl 30. březen významným dnem, Dnem české vlajky. V tento den byla v roce 1920 uzákoněna československá vlajka.
„A druhé přání je možná ještě naléhavější, protože přesahuje hranice
České republiky. Přeji si, aby byl rok 2026 rokem míru. „Slyšíme stále častěji řeči o tom, že válka je nevyhnutelná, že přijde za dva nebo tři roky, to není odpověď na politika. Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědnosti je, aby války skončily,“ prohlásil Babiš. „Odmítám tezi, že mír je slabost, spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti,“ řekl premiér.
Ukrajina, kterou napadla vojska ruského diktátora Vladimira Putina, se snaží jednáním s USA a s evropskými zeměmi, vyjednat podmínky míru ve chvíli, kdy Rusko okupuje pětinu území Ukrajiny.
Hodinu po poledni přednese svůj norovoční projev také prezident Petr Pavel.