Právnička cenu získala za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil dnes Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, vysvětlil výbor ocenění.
„Dle mého názoru značně rozporuplná volba. Je to člověk, který se celý život pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Typově tedy spíše lidskoprávní ‚aparátčice‘ než mírová aktivistka,“ napsal Macinka.
Pillayová patří k výrazným osobnostem mezinárodního práva. Mimo jiné byla první nebělošskou soudkyní jihoafrického nejvyššího soudu. Na mezinárodní scéně proslula tato držitelka doktorátu práv z Harvardu působením ve vysokých funkcích Organizace spojených národů (OSN). V pozici vysoké komisařky OSN pro lidská práva mimo jiné v roce 2010 kritizovala postavení Romů v České republice a na Slovensku.
Rozhodnutí kritizuje Izrael
Udělení ceny v pátek kritizoval Izrael. Od roku 2021 Pillayová vedla nezávislou komisi OSN pro lidská práva, pověřenou vyšetřováním možných zločinů během bojů mezi Izraelem a palestinskými skupinami.
Mandát komise nebyl časově omezen a zahrnoval vyšetřování v Pásmu Gazy i v Izraeli. V této komisi se Pillayová zabývala shromažďováním podkladů a zjišťováním odpovědnosti za možná porušení práva. V čele komise stála až do svého odchodu do důchodu v roce 2025. Práce komise pod jejím vedením čelila silné mezinárodní debatě i kritice.
Loni nakonec komise dospěla k závěru, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu ve snaze zničit Palestince a že premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant k tomu podněcovali. Izraelský velvyslanec při OSN Daniel Meron označil zprávu komise za skandální a nepravdivou. Kategoricky ji odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu. Dnes po oznámení nositelky ceny izraelská diplomacie uvedla, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli.