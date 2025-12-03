V Uherském Brodě evakuují školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

„Aktuálně se podílíme na evakuaci 450 osob ze ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik,“ napsali policisté na síti X.
Mariánské náměstí se nachází v centru šestnáctitisícového města, nedaleko Kulturního domu i radnice města. Do budovy školy chodí žáci prvního i druhého stupně, dohromady má 22 tříd.
O jakou látku přesně jde, určí pyrotechnik, stejně tak má zajistit její bezpečné odstranění.
Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí
Podle krajských hasičů je situace pod kontrolou zasahujících složek integrovaného záchranného systému a probíhá podle standardních bezpečnostních postupů. „Okolí školní budovy bylo z důvodu maximální opatrnosti označeno jako nebezpečná zóna a je pod stálým dohledem hasičů a policie,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Starosta města Ferdinand Kubáník obdržel oznámení od policie krátce před 13. hodinou. „Bylo potřeba pro jistotu evakuovat celou školu včetně zaměstnanců, tedy celou budovu. Nikomu se nic nestalo,“ konstatoval s tím, že jde o žáky od první do deváté třídy.
„Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ apelují policisté i hasiči s tím, že obyvatelům v okolí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.