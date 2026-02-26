Vystřílení univerzity student plánoval s AI, jeho duševní stav zkoumají psychiatři

  10:54aktualizováno  10:54
Ústečtí kriminalisté čekají na vypracování posudků na podezřelého dvaadvacetiletého muže, který údajně hrozil na začátku prosince střelbou na Univerzitě J .E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podezřelý je z trestného činu nebezpečného vyhrožování.

Kampus univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (27. června 2023) | foto: Vojtěch Svěrák, iDNES.cz

Událost se stala loni 5. prosince. Na hrozby studenta upozornili dva spolužáci, nikomu se nic nestalo. Studenti policistům oznámili, že jejich spolužák vyjadřuje sympatie k tragické události na filozofické fakultě v Praze a že má v úmyslu spáchat obdobný čin. Do univerzitního kampusu proto okamžitě vyrazily prvosledové policejní hlídky, které studenta zadržely.

„Případem se zabývají ústečtí kriminalisté. V tuto chvíli čekáme na vypracování znaleckých posudků z oboru psychologie a psychiatrie,“ řekla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Jen pár dní po činu policie zveřejnila, že „během výslechu mladík uvedl, že přibližně posledních deset dnů ‚zkoušel hranice‘ umělé inteligence a za její pomoci si vytvářel scénáře, v nichž vystupoval jako útočník chystající útok na školu.“

Kriminalisté důkladně prověřili studentovu historii, vyslechli jeho rodinu i další lidi z nejbližšího okolí a vyhodnotili veškerou komunikaci, kterou v posledních dnech vedl.

„Z provedených úkonů vyplynulo, že mladík si vůbec neuvědomoval závažnost svého jednání ani to, jaké následky mohou jeho slova a ‚experimentování‘ vyvolat,“ sdělila k tomu v prosinci Hyšplerová s tím, že událost by mohla být nakonec kvalifikována i jako přestupek, což by znamenalo, že by mladíkovi hrozila maximálně pokuta.

O osudu případu nicméně tedy zatím nebylo rozhodnuto.

Takzvané prvosledové hlídky policie vytvořila po tragickém útoku střelce v restauraci v Uherském Brodě z února 2015. Jsou připravené a vybavené pro rychlý zásah proti ozbrojeným útočníkům.

Při střelbě v budově filozofické fakulty pražské Univerzity Karlovy v prosinci 2023 přišlo o život 14 studentů a pedagogů. Pachatelem byl student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni. Po činu na filozofické fakultě spáchal sebevraždu.

