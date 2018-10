Ukážeme to nejmodernější, uvidíte i horké novinky, říká k odpolední vojenské přehlídce generál Baloun

PRAHA Hlavně aby vyšlo počasí. „Modlíte se, padre?“ ptá se proto denně generál Jiří Baloun vojenského kaplana. „Modlím, pane generále,“ odpovídá kaplan. „Jenže já mu fušuju do řemesla. Modlím se taky,“ říká s úsměvem první zástupce náčelníka generálního štábu, který je zodpovědný za nedělní vojenskou přehlídku ke sto letům republiky, která začne ve dvě hodiny odpoledne na pražské Evropské třídě.

LN: Samostatná Česká republika zažila vojenskou přehlídku pouze jednou. Vojáci defilovali po Evropské třídě při oslavách 90 let založení Československa. V čem bude nedělní přehlídka ke 100. výročí vzniku státu jiná?

Bude dvakrát větší. Jak do počtu lidí, tak množství techniky, kterou předvedeme. Jiný je ale především kontext – 100 let republiky neslavíme každý den. To je důvod, proč připomínáme i minulost. Proto v průvodu budou zahraniční jednotky států, které hned na počátku jako první podpořily naši samostatnost. Jedná se o Spojené státy, Velkou Británii, Francii, Itálii. Velkou roli bude samosebou hrát Slovensko.

Ze sobotní generálky vojenské přehlídky:

Pro připomenutí minulosti je důležitá výstava historické techniky na Letné, kde se od pátku do neděle představují stroje, které sloužily vojsku od první republiky dál. Mimochodem to znamená, že návštěvníci uvidí i více než 100 let starou výzbroj, protože byla vyrobena ještě před vznikem Československa.

GENERÁLPORUČÍK JIŘÍ BALOUN První zástupce náčelníka generálního štábu. Působil jako vojenský představitel při NATO. V posledních dvou letech měl na starost organizaci přehlídky ke 100 letům republiky. Generálporučík Jiří Baloun.

LN: Jak dalece odráží složení slavnostní kolony, která v neděli pojede po Evropské třídě, aktuální stav našeho vojska?

Snažili jsme se o to. Ukážeme jednotlivé složky od pozemních sil, které tvoří jádro naší armády, přes letectvo, logistiku, spojení, zdravotníky až po ženisty a tak dále. Této představě bude odpovídat i technika, která v průvodu pojede. Bude tam to nejmodernější, co v současnosti máme. A když říkám nejmodernější, tak tím myslím, že tam budou i věci, které jsou ve výzbroji jen několik týdnů či měsíců. Zároveň ale ukážeme i běžně používanou techniku, která patří k vybavení armády, ale je stará třeba dvacet nebo třicet let. Pochodovat budou příslušníci zahraničních misí, kteří jsou nedílnou součástí naší armády. Nesmíme ale zapomenout ani na to, že v přehlídce budou také hasiči, záchranáři, policisté, ředitelství cel a městská policie. I oni předvedou svou techniku.

LN: Co z těch úplně horkých novinek výzbroje našeho vojska lidé uvidí poprvé?

Z vojenské techniky jsou to třeba naše pancéřované tatry nebo odtahová vozidla a podobně. Myslím, že je veřejnost doposud neměla šanci na žádné ukázce vidět. Co se týče ryze bojové techniky, většina je známá. Ať již se jedná o tanky, bojová vozidla pěchoty, nebo kolové obrněné transportéry. Pokud vím, hasiči tam budou mít pancéřovaný hasičský prostředek Titan. Záchranáři ukážou golema (kamion pro řešení hromadných neštěstí, lze v něm například ošetřovat raněné – pozn. red.), který je sice známý, ale zase tak často prezentován není. Rád bych také upozornil na naše čestné hosty ze Slovenska, kteří předvedou svou leteckou techniku. Jen doufám, že bude dobré počasí, aby byla nejen slyšet, ale i vidět. Když si vezmete přehlídku na Evropské a fakt, že ne tak daleko od ní bude vystavena historická technika na Letné, tak máte na relativně malém prostoru možnost vidět něco, co běžně takhle v celku vidět není.

LN: Jsou státy, které přehlídky pořádají skutečně velkolepé, navíc každý rok. Hledali jste inspiraci také za hranicemi?

Dívali jsme se, ale musím říci, že to je složité. Menší státy pořádají spíše takové pochody nebo nástupy k výročí republiky nebo dny ozbrojených sil. Přehlídky dělá málokdo. Sledovali jsme Francii, ze sousedů Polsko. Francie patří k zemím, které pořádají přehlídky každý rok. Samozřejmě se to nedá úplně srovnat. Jejich armáda je několikanásobně větší, takže rozsah slavnostního průvodu je samozřejmě neporovnatelný. Na druhou stranu, pokud to vezmeme v poměru právě k rozsahu vojska, je naše přehlídka, dalo by se říci, poměrově větší. Na nedávné tiskové konferenci jsem uvedl, že jediný nedostatek, který máme, je v koních. Protože oni jich mají v přehlídce 240, my jich budeme mít asi dvě desítky.

Poláci mají také armádu několikanásobně větší, proto si mohou dovolit ukázat více techniky i vojáků. I u nich jsme se ale inspirovali. Dívali jsme se na rychlost, vzdálenosti, způsoby velení, zahájení přehlídky, ukončení... Na každé přehlídce je něco, co můžete více či méně ocenit. My si příklady bereme, ale chceme to dělat po našem. Vzhledem k našim možnostem, našemu rozsahu i mentalitě našich lidí.

LN: Zvládli by Češi přehlídku každý rok, nebo to k našemu smýšlení nejde tak jako třeba k Francouzům?

Můj názor je, že by se každý rok dělat neměla. Domnívám se, že jednou za deset let je dobrý rozestup, kdy ji uspořádat. Za tu dobu se totiž obmění část techniky, obmění se lidé, ale i veřejnost může mít jinou náladu. Vezměte si, že od poslední přehlídky k devadesáti letům vlasti se opravdu změnila výzbroj, technika i lidé. Jen málokdo ze současných účastníků pochodu se podílel na tom v roce 2008. Letos to bude zase nová generace vojáků. Takže myslím, že desetiletá frekvence je přiměřená.

LN: Zmínil jste novou generaci vojáků. Liší se mladá krev při nástupu do armády od vás a vašich vrstevníků v době, kdy jste se vy sami rozhodovali, jestli obléknout uniformu na celý život?

Rozhodně. Nejsou ani horší, ani lepší, jsou jiní. Nedávno jsem někde říkal, že musíme pochopit, co to je za generaci. Skutečně se o to snažíme. Neříkám, že se nám to vždycky daří na sto procent, ale snažíme se. Lidé, kteří dnes přicházejí do armády, už plně začali svůj život v digitálním věku. Vyrůstali ve virtuálním prostředí, pohybují se na sociálních sítích. A teď je problém, jak je začlenit do skutečného světa, protože pokud máte jít na výcvik, do ostré akce, to je realita, není to virtuální svět. Rozdíl mezi virtuálním světem a realitou je mnohdy propastný. Víte, virtualita vám může leccos přibližovat při výcviku, ale potom musíte zažít i reálný výcvik, abyste byl schopen reagovat v reálném životě při skutečném střetu. Největší výzva proto je pochopit tu generaci a přizpůsobit jí výcvik a život v armádě, aby ve výsledku ti lidé, velitelé, vojáci byli schopni reagovat tak, jak potřebujeme. Protože heslo „boots on the ground“ „nohy na zemi“ – pozn. red.) pořád platí.

LN: Co byste vzkázal návštěvníkům vojenské přehlídky, kteří ať sami, nebo s rodinami, či přáteli v neděli zamíří na Evropskou třídu?

Aby přišli včas. Jestli je přehlídka ve dvě, aby minimálně hodinu předtím byli na místě. Vyhnou se tak problémům. To samé platí pro pietní akt na Vítkově a slavnostní přísahu nových vojáků, kdyby se chtěli podívat. Určitá „taktika“ se dá zvolit i pro návštěvu historické výstavy na Letenské pláni. Pátek by měl být více určen pro školy, sobota a neděle pak pro veřejnost. Kdo se chce vyhnout tlačenicím, měl by na Letnou vyrazit ráno, kdy tam bude méně lidí.

LN: Přehlídka určitě přinese změny v dopravě. Jak budou řešeny spoje, aby zvládly obsloužit tisíce lidí, kteří se budou chtít na defilé podívat?

To je další věc, na které spolupracujeme s dopravním podnikem a magistrátem. Místo tramvají, které budou během přehlídky zastaveny, pojedou autobusy. Spoje navíc budou posíleny. Místo běžných víkendových desetiminutových intervalů pojede metro s tříminutovými „rozestupy“. Budeme se také snažit, aby návštěvníci měli informace, kam dojet autem, kde ho nechat, jakým způsobem dojet do místa dění, aby to pro ně bylo co nejlepší, nejsnadnější a měli co nejméně problémů.

LN: Organizováním přehlídky jste strávil dva roky života, dokážete si ji vůbec užít, nebo budete do samého konce v napětí, jestli všechno klapne?

Hlavně bych si přál, aby si ji užili lidé. Aby skutečně přišli oslavit sto let republiky, protože to je velice významná událost. Vlastně si nejsem jist, jestli ji dokážeme skutečně docenit. Za to století si naše země prošla tolika peripetiemi, že jiné státy za stejnou dobu ani takové zvraty nezažily. Když si jen vezmete, že hned po vzniku republiky jsme museli bojovat o svoji suverenitu. Poté dvacátá léta s budováním republiky, třicátá s nástupem nacismu, válka, rok 1948, 1968 a normalizace 70 .let... Republika zažila spoustu věcí a armáda s ní. Ne nadarmo se říká, že armáda je zrcadlem společnosti. Je to skutečně tak. Proto bychom se za tím měli důstojně ohlédnout a zároveň s optimismem hledět do dalších minimálně sta let. Vím, že jsme občas takoví, že se nám pořád něco nelíbí. Ale tyhle slavnostní dny by si lidé měli užít jako pohodovou oslavu a příjemný svátek.