Úkoly přes webové stránky nebo Facebook. Školy řeší, jak zajistit výuku na dálku

PRAHA Od včerejších 18 hodin platí v Česku zákaz všech akcí s účastí nad 100 osob. Nepřístupné budou i státní galerie, knihovny, muzea či památky. Zatím nejtvrdší omezení života obyvatel však začíná až ve středu – do odvolání zůstávají zavřené všechny základní, střední i vysoké školy. V provozu budou jen školy mateřské.

Od včerejších 18 hodin platí v Česku zákaz všech akcí s účastí nad 100 osob. Nepřístupné budou i státní galerie, knihovny, muzea či památky. Zatím nejtvrdší omezení života obyvatel však začíná až ve středu – do odvolání zůstávají zavřené všechny základní, střední i vysoké školy. V provozu budou jen školy mateřské.



Důvodem jsou obavy z šíření nákazy koronavirem, která byla v Česku potvrzena u víc než 60 lidí. Jen za úterek přibylo 21 pacientů, z nichž jeden se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zřejmě nakazil při lyžování v Rakousku.



Výuka přes internet

Uzavření škol bezprostředně dopadá na 1,7 milionu žáků a studentů. Ovlivní ale i jejich rodiče, desítky tisíc učitelů a provoz firem i dalších zaměstnavatelů.

„Uzavíráme základní i uměleckou školu. Stejně tak zavíráme družinu a školní jídelnu. Nic jiného nám ani nezbývá. Sezval jsem na zítřek učitele, abychom se poradili, jak dál,“ řekl LN Pravoslav Němeček, ředitel jedné z českobudějovických škol.

Výuka se o vynucených prázdninách uskuteční převážně prostřednictvím internetu. „Předpokládáme, že žákům se budou zadávat úkoly přes webové stránky školy, kde máme výukové materiály, učebnice a pracovní listy. Budeme se je snažit udržet v činnosti,“ dodává ředitel Němeček.

Větší komplikace očekává se školní jídelnou anebo cestami. „V jídelně mají nakoupeny potraviny na příští dny, takže je otázka, co s tím nyní budou dělat. Děti mají také za deset dní odjet na objednaný zájezd do Velké Británie. Do konce týdne pak máme jiné děti na lyžích v Krkonoších,“ vypočítává Němeček.

Na virtuální komunikaci sázejí i střední školy. „Jako čtyřleté gymnázium nekomunikujeme ohledně látky s rodiči, ale přímo se studenty. Dostanou instrukce, aby byli v kontaktu přes e-mail s učiteli. Ti si stanoví, zda budou úkoly zadávat přes e-mail, Facebook nebo sdílený disk,“ řekla LN Jitka Kmentová, šéfka pražského Gymnázia Na Zatlance, které navštěvuje 480 studentů. Jeho profesorský sbor zůstane do konce týdne doma. „Pak se domluvíme, jak budeme pokračovat,“ doplnila Kmentová.

Snazší to mají s výukou v menších obcích. Jednou z nich je ZŠ Srbsko nedaleko hradu Karlštejn. „Jsme malá škola. Ve třídě máme 13 dětí. Pro nás to nebude problém, zadáme úkoly rodičům přes telefony, e-maily a esemesky. Budeme volit učivo k opakování,“ uvedla pro LN Martina Jiráčková, ředitelka srbské základní školy.

Zároveň ale přiznala obavu z pracovněprávních vztahů školy s učiteli. „Nevím, jak to bude fungovat. Spojím se s účetní. Mohu jim zadat práci domů, ale té práce není tolik. Mají nárok například na nějaké studijní volno, ale toho je opravdu malinko, třeba pět dní. Tady je to zatím velký otazník.“

Zrušení výuky by mohlo – pokud potrvá delší dobu – posunout termín přijímacích zkoušek na střední školy. „V tuto chvíli jde vše podle harmonogramu,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Opatření zřejmě nejvíce postihne rodiče, kteří budou muset s dětmi zůstat doma, případně jim zajistit hlídání. Pokud půjde o ratolesti do deseti let, mohou žádat o ošetřovné ve výši 60 procent základu příjmu. Potvrzení jim ale nevystaví lékař, nýbrž přímo škola.

Věk do deseti let ale není jedinou podmínkou pro čerpání ošetřovného. Žadatel musí mít zároveň nemocenské pojištění. Existuje i časový strop – dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se ošetřovné vyplácí až 16 dnů.



Podle opozičních lidovců by stát měl zajistit místo ošetřovného plnou mzdu rodičům, kteří budou muset zůstat doma.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale podobné plošné opatření vláda nezvažuje. Připustila nicméně „speciální program“ pro samoživitelky.

Zvýšený zájem o chůvy

V případě, že rodiče nemohou zůstat doma ani využít příbuzné, nabízí se pomoc profesionální chůvy. Ty už hlásí zvýšenou poptávku.

„Zaznamenali jsme výrazný nárůst ve všech oblastech, kdy rodiče volají a hledají někoho na hlídání dětí,“ potvrdil LN Petr Šigut, zakladatel serveru Hlídačky.cz. Dodal, že ještě přednedávnem rodiče většinou sháněli chůvy, které děti zároveň učily buď cizí jazyk, nebo hru na hudební nástroj. Nyní však poptávají hlídání bez jakýchkoli doplňků.

Podobnou situaci popsala také Iva Hovězáková, majitelka agentury Chůvička Brno: „Nejvíce nám volají rodiče a zjišťují, zda máme dostatek chův.“

Podle Šiguta rodiče situaci řeší kombinovanou formou. „Snaží se ji zvládnout tak, aby u dětí někdo byl. Takže chvilku hlídá babička, pak přijde třeba manžel z práce, pak si zavolají na chvilku chůvu,“ popsal.

Zastavený život na VŠ

Koronavirus ochromil rovněž chod vysokých škol. Také ony zůstanou 14 dní zavřené.

A komplikuje se i studentský servis. „Provoz na kolejích, v menzách a knihovnách bude omezen. Rektor doporučil děkanům, aby tomuto opatření uzpůsobili provoz na fakultách. Tam, kde je to možné, by měli zaměstnanci zůstat v režimu home office (práce z domova – pozn. red.). Ostatní budou chodit do práce,“ napsala LN Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity v Brně, kterou navštěvuje přibližně 30 tisíc studentů.

Podobný postup hlásí Univerzita Karlova či pražská VŠE. „Do odvolání jsou zrušeny i akce studentských spolků a organizací, které měly ve škole probíhat,“ stojí na stránkách VŠE.