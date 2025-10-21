Pro ukončení spolupráce se Stačilo! hlasovalo podle informací iDNES.cz 16 členů předsednictva sociální demokracie.
„Za chybu to nepovažuji,“ řekl v úterý bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Stranu opustil poté, co současné vedení v čele s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem souhlasilo se spoluprací s komunisty v rámci hnutí Stačilo!.
Šmarda připustil, že ho někteří členové nyní přemlouvají, aby se do strany vrátil, ale s návratem nepočítá. „Strana asi nepotřebuje moji účast,“ uvedl pro iDNES.cz. Dodal, že od roku 2017 jsou ze strany postupně vytlačováni lidé progresivnějšího smýšlení a SOCDEM se stále více posouvá k národně konzervativním postojům.
Předsedkyně SOCDEM Maláčová i první místopředseda Zaorálek už oznámili, že na mimořádném sjezdu strany, který se uskuteční 22. listopadu online formou, nebudou kandidovat na své pozice. Politici, kteří sociální demokracii opustili kvůli jejímu spojenectví s komunisty, však s návratem zatím vyčkávají.
Bývalý ministr Jiří Dienstbier i exposlanec Václav Votava v úterý uvedli, že si počkají, zda sjezd SOCDEM skutečně potvrdí rozchod s řešením, které prosazovali Maláčová a Zaorálek. „Měli skončit hned, a ne až na sjezdu, a měli by také odejít ze sociální demokracie,“ řekl pro iDNES.cz Votava.
Maláčová ani Zaorálek na písemně zaslanou otázku iDNES.cz, jak vidí svou budoucnost ve straně poté, co selhal jimi prosazovaný koncept úzké spolupráce s komunisty v hnutí Stačilo!, dosud neodpověděli.
Kandidaturu na nadcházejícím sjezdu SOCDEM oznámili v dopise straníkům bývalý předseda pražské organizace Petr Pavlík a bývalý premiér Vladimír Špidla – Pavlík na post předsedy, Špidla na post místopředsedy. Pokud by byli do vedení zvoleni, Dienstbier a Votava potvrdili, že by se do sociální demokracie mohli vrátit.