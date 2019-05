Ukradli jste Trumpovi čepici a nám slogan, osočil Fiala premiéra Babiše

PRAHA V pořadu ČT Otázky Václava Moravce si předali premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS) dárek. Babiš v neděli Fialovi věnoval červenou čepici, na které bylo napsáno „Silné Česko“. V reakci na to opačným směrem putovala programová brožura ODS s heslem „Jsme srdcem Evropy - chceme být slyšet“. Fiala konstatoval, že Babiš ukradl čepici americkému prezidentovi Trumpovi a slogan jeho straně.

„Chtěl bych darovat čepici panu předsedovi, kde je slogan Silné Česko a já jsem rád, že neříkáte, že je americká nebo komunistická,“ pronesl Babiš v Otázkách Václava Moravce.



„Já vám také dám dárek. Podívejte se ‚Silné Česko v Evropě 21. století‘ z dubna 2017, tento slogan jste nám sebral, čepici jste ukradl Trumpovi. To je výsledek vaší politiky,“ reagoval Fiala. „Chci, aby si lidé zapamatovali, že Fiala rovná se program, Babiš rovná se červená čepice,“ dodal.



Andrej Babiš na konferenci, kde poprvé prezentoval červenou kšiltovku s heslem „Silné Česko“.

Oba politici v pořadu debatovali hlavně o bankovní dani, kterou Babiš tvrdě odmítá. „Bankovní daň nemáme ani v programu a vůbec tento nápad nepodporuji, neboť to není výhodné pro nikoho. Se zavedením daně měli negativní zkušenosti banky v Rumunsku, na Slovensku i v Maďarsku. Lidé by měli horší přístup k hypotékám a živnostníci by neměli úvěry,“ odůvodnil své stanovisko premiér.



Moderátor Václav Moravec připomněl, že koaliční partner ČSSD má na bankovní daň odlišný názor a dlouhodobě ji podporuje. V této souvislosti uvedl ironický tweet ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ta napsala, že se shodla se zástupci miliardářů, že vyšší zdanění jejich příjmů by mohlo zpomalit ekonomiku. Na konci pak v nadsázce dodala, abychom zájmy této ohrožené skupiny tvrdě a nekompromisně bránili.

Shodla jsem se se zástupci miliardářů, že vyšší zdanění jejich miliardových příjmů by mohlo zpomalit ekonomiku. Zájmy této ohrožené skupiny musíme hájit. Tvrdě a nekompromisně. https://t.co/nqwbZY8fVE — Jana Maláčová (@JMalacova) May 2, 2019

Babiš její příspěvek okomentoval slovy, že paní ministryně nežije v reálném světě, jelikož ani neví, na co banky skutečně máme. „Ona ani netuší, jak fungují peníze a jak se vydělávají, netuší ani, jak se podniká a co to znamená,“ doplnil Babiš.

Místo bankovní daně by chtěl Babiš vytvořit Národní investiční fond. „Je potřeba komunikovat s bankami, aby se podělily o svůj zisk a dávaly lidem větší výnos z vkladů. Banky by neměly účtovat poplatky a měly by dividenda nechat v Česku,“ navrhoval Babiš. Peníze z dividend by pak podle něho měla vláda vložit do investičního fondu. Fiala tuto myšlenku nepovažuje za špatnou, zdůraznil ale, že žádný plán zatím není na stole. „Sektorovou daň nepodporuji, ale plány o investičním fondu nikde nejsou, stále se zde opakují sliby, které splněny nebudou,“ pravil Fiala.

Digitální daň? 7 % je příliš, míní Fiala

Babiš prý se zástupci bank jedná a má představu, že by instituce z dividend odvedly 10 až 20 procent. Celkový plán Národního investičního fondu by vláda měla podle Babiše představit sněmovně v řádu měsíců. „Do konce roku náš plán zveřejníme, je to obrovské dílo,“ uvedl Babiš.

Na konci debaty přišla na přetřes digitální daň, která by byla zaměřena na technologické giganty jako je Facebook či Google. Vláda navrhuje daň ve výši 7 %, to je ale podle Fialy příliš vysoké číslo. „Země, které se o této dani baví, mají daň maximálně ve výši 5 %, obávám se, aby takto vysoké procento nebylo pouze proto, že vláda nemá dostatek peněz a potřebuje je někde sehnat,“ uvažoval Fiala. Digitální daň přesto podporuje. Chce, aby na trhu byly vyrovnané a férové podmínky pro všechny.