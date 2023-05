Zemřel český medik, jehož v březnu na Donbase zasáhl šrapnel

Taylor, český medik, který zemřel v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho v březnu na Donbase vážně zranil šrapnel foto: Facebook: Project Phoenix Tactical Care

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze zemřel český medik, kterého v březnu na Donbase zranil šrapnel. Na Facebooku to uvedli zástupci projektu Phoenix. Převoz muže do Česka dlouho nebyl možný, povedlo se to až v dubnu.